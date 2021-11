Dávinson Sánchez: "Somos conscientes que en casa tenemos deuda con nosotros mismos"

En la antesala del partido entre la Selección Colombia y Paraguay, válido por la fecha catorce de la Eliminatoria Sudamericana, el defensor Dávinson Sánchez atendió este sábado los interrogantes de los medios de comunicación y dejó buenas sensaciones, respecto a luchar por un cupo al Mundial de Catar 2022.

¿Cómo analiza el trabajo de la Selección Colombia?

"Este es un trabajo de todos, tenemos sensación de que cuando no tenemos la pelota hay que trabajar para recuperarla lo antes posible. Ofensivamente tendría que ser igual o aún mejor, porque es ahí donde nuestro poderío se demuestra y hay que sacarlo a relucir, no solo de los atacantes, sino todos como colectivo. Se está trabajando y se está haciendo todo lo que el caso requiere, no podemos encargarle este trabajo solo a los atacantes".

La falta de gol en la 'tricolor' y la posición en la que se encuentra

"Este es un momento muy clave para nosotros, lo ha sido toda la Eliminatoria, estoy seguro que lo vamos a sacar adelante, tenemos jugadores con grandes características a la hora de marcar o buscar la posición de gol, solo nos ha faltado un poco de suerte".

Balance de lo que va la Eliminatoria

"Hay que ser conscientes de que en casa tenemos deuda con nosotros mismos, no hemos sacado los puntos suficientes. Muchas veces no se tiene que jugar bien para sacar los puntos y en el 'Metro' no lo hemos hecho, estamos cerca del nivel que queremos llegar y poder ganar los partidos. En casa, sacando los tres partidos que tenemos y sacando un buen resultado afuera, estaremos en el próximo Mundial".

Ambiente del grupo

"Es un ambiente de optimismo, dentro del grupo circulan palabras de querer sacar todo lo que nos corresponde y lo que estamos obligados a hacer, no estamos satisfechos con lo que hemos hecho en casa y qué más bonito que encaminarnos en estos últimos partidos y darle la tranquilidad a nosotros, nuestras familias y a todos los hinchas. Esperamos su apoyo desde el primer minuto".

¿En qué ha mejorado la Selección Colombia?

"Se recuperó esa solidez que antes nos costaba, no sufrimos tanto a la hora de defender, porque se ha incorporado esa mentalidad".

La ausencia de Wilmar Barrios para enfrentar a Paraguay

"Wilmar se ha ganado todo a pulso, ha sido una persona que también se le ha criticado mucho acá en Colombia, pero con todo y eso es confiable en todo momento, no cabe duda, nos va a hacer mucha falta".