Dávinson Sánchez: "Venezuela es un equipo que siempre nos genera molestia, es un clásico"

A pesar de sus 24 años, Dávinson Sánchez se ha ganado el privilegio de ser uno de los referentes de la Selección Colombia actualmente. Y es que en las últimas dos temporadas, más la presente que está comenzando, ha sido pieza clave del Tottenham , en la Premier League .

El defensor sabe que su experiencia en una liga como la de Inglaterra ha sido fundamental para su crecimiento como futbolista, pero más aún lo ha sido el tener como entrenador a José Mourinho , quien además tuvo relación con Carlos Queiroz en sus primeros pasos como técnico.

“Siempre me he sentido un afortunado por los entrenadores que he tenido. Antes de venir, José le envía mensajes a Carlos y me dice que lo disfrute. Son entrenadores muy similares, que a mi manera de ver, la forma en la que plantean los partidos, quieren armar un equipo desde una defensa que sea soporte y en eso se parecen bastante. Disfruto mucho tenerlos y que vienen de una escuela similar”, afirmó.

En el mismo sentido, Dávinson afirmó que para la Selección es una gran ventaja que la dupla titular de zagueros centrales, en la que comparte con Yerry Mina , juegue en Inglaterra y en el más alto nivel del balompié mundial.

“El trabajo lo tiene el entrenador, que es quien arma el once titular. Si el nombre de uno no está, tienes que apoyar, eso en una selección no hay duda que tiene que pasar. Para mí, la Premier es la liga más importante por su competitividad, así que tanto a Yerry como a mí nos viene muy bien estar en una liga que te exija en todo momento. El fútbol es de ser muy consecuente partido a partido. Ambos estamos haciendo todo para que los clubes nos permitan venir a la selección, allí es el único lugar donde podemos tener la oportunidad de pertenecer al equipo nacional”, agregó.

“Con Yerry nos entendemos muy bien. No hay que esconder que hemos tenido momentos difíciles en los clubes pero ahora es muy diferente, venimos muy bien en nuestros equipos. He jugado seis de ocho partidos. No cabe duda que tanto Yerry como yo, vamos a seguir dando todo para que desde los clubes podamos estar acá en la Selección”, añadió el exjugador de Atlético Nacional y Ajax, de Holanda.

Por último, Dávinson Sánchez admitió que es un parte de tranquilidad la noticia de que Salomón Rondón no esté disponible para la Selección de Venezuela, pero aún así fue enfático en que la 'vinotinto' tiene jugadores capaces para esa posición y que vienen teniendo un buen recorrido internacional.

“Antes de llegar se conoció la noticia de Salomón. Todos saben lo importante que es pero este es un grupo que ha crecido mucho. No es coincidencia que hayan llegado a la final de un mundial sub-20 y muchos de ellos han tenido un recorrido importante en la mayor. Es un equipo muy difícil que siempre le genera molestias a Colombia, es un clásico. Pero nosotros como Selección vamos a tratar de sacar los tres puntos. Trataremos de ser superiores y poner nuestras condiciones", concluyó.