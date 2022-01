De casi abandonar el fútbol a ser convocado a la Selección Colombia: la historia de Andrés Colorado

"Piensa en grande, sueña en grande, cree en grande y tendrás resultados grandes", así es la historia de Andrés Colorado, quien está viviendo un presente inolvidable, para enmarcar y que seguro no querrá que se termine. Y es que, en menos de un mes, se coronó campeón de la Liga, con Deportivo Cali, y recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia.

El proceso no ha sido fácil, pero las metas siempre estuvieron claras. Por eso, a pesar de que algún momento pensó en botar la toalla, pudo más el convencimiento. Debutó profesionalmente en Cortuluá, donde duró poco, ya que su seriedad, ser aplicado y polivalente, de inmediato despertó el interés del conjunto 'azucarero', que se la jugó por el volante.

En principio, el préstamo era por tan solo un año. Sin embargo, sus condiciones enamoraron a todos, rápidamente se ganó su lugar en la cancha y la renovación no se hizo esperar. Lo que inició en 2019, ya completó tres temporadas, un título, 102 encuentros disputados, ocho goles, misma cantidad de asistencias, 24 tarjetas amarillas y tan solo tres expulsiones.

Fue esa regularidad y crecimiento exponencial, lo que llevaron a que el técnico Reinaldo Rueda no tuviera más remedio que llamarlo a la 'tricolor'. Logro desbloqueado y cumplido en la vida de Andrés Colorado, más allá de que sea para un partido preparatorio frente a Honduras, en Estados Unidos, el próximo domingo 16 de enero, a las 5:30 de la tarde.

Y no se detendrá ahí. El proyecto está claro, sabe qué quiere, de dónde viene y para dónde va. Nacido en Guacarí, quiere dar otro paso, soñando con estar en las Eliminatorias Sudamericanas y por qué no en el Mundial de Catar 2022; y hasta dar el salto al exterior, donde su juego encajaría en más de un equipo de las diferentes ligas en otras latitudes.

Así lo contó Alex Torres, amigo de toda la vida del joven mediocampista, padrino de su bebé que recién nació y con quien se conocieron, justamente, en una cancha. En entrevista con Gol Caracol nos contó gran parte de la historia del futbolista, sus ídolos, metas, personalidad, altibajos en el camino, intimidades de su paso por la Selección Colombia y mucho más.

¿Cómo se conocieron con Andrés?

"En la primera escuela de fútbol donde estuvo que fue el Guacarí Fútbol Club. Allí, empezamos a compartir, como desde los seis o siete años."

Cuando salió la convocatoria, usted, ¿Qué pensó o qué se le vino a la cabeza?

"Me puse muy contento, al igual que la familia y todo su entorno. Es un paso importante llegar a la Selección Colombia y empezar ese camino. Fue un logro más en estos pocos meses, tras ser campeón con Deportivo Cali y otras cosas en la vida que lo han llevado a estar donde está y sostenerse."

¿Cuál fue la reacción de Andrés al saber que había sido convocado? ¿Qué le dijo?

"Fue de mucha satisfacción por todo el trabajo realizado en estos meses. Una alegría inmensa porque era algo por lo que ha estado luchando y esperaba conseguir. Gracias a Dios llegó este llamado y esperamos que lo haga bien, con la ilusión de que sea convocado a Eliminatorias."

Han hablado en estos días, ya con Andrés en la Selección, ¿Qué le ha contado?

"Sí, casi todos los días; está demasiado feliz, con los compañeros nuevos y también con los referentes como Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero, jugadores que antes veíamos en televisión y con los que, ahora, comparte. Ver eso es tan gratificante. Nos cuenta cómo son como personas y el ambiente en la Selección, el cual, según dice, es óptimo e impulsa a querer continuar y mejorar el nivel, con la ilusión de seguir en otras convocatorias."

En medio de esa charlas entre ustedes, ¿Qué le decía Andrés respecto a llegar a la Selección Colombia?

"Muchas veces hablamos de cómo sería un llamado a la Selección, en qué momento podría llegar y, de hecho, siempre que salía una convocatoria, esperaba verlo ahí. Gracias a Dios se dio en este momento, luego de ser campeón y elevó su nivel con relación a la anterior temporada. Entre charlas decíamos que ojalá estar con esos grandes referentes a nivel mundial como 'Juanfer Quintero, Falcao García, James Rodríguez y demás. Ahora, está cerca de cumplir un sueño más en su carrera y es gratificante y emocionante para él y las personas que lo rodeamos."

¿De qué otros sueños le ha hablado?

"A nivel futbolístico, llegar a Inglaterra, que es una de las ligas que más le llaman la atención por la intensidad con la que se viven los partidos, nadie regala nada, no hay equipos chicos, todos corren y todo puede pasar. Además que siempre le ha gustado mucho el Manchester United y otros clubes de allí."

¿Cuál ha sido el mejor consejo que usted le ha dado a Andrés?

"Uno de los consejos que considero es de los llamativos fue que tuviera perseverancia, constancia en los entrenamientos, diera un poco más en algunos momentos cuando en Deportivo Cali no era titular o de pronto era el primer cambio; fue algo repetitivo que ocurrió y estuvo un poco cabizbajo, en ese momento entré a apoyarlo y decirle que no bajara los brazos y trabajara el doble para que estuviera preparado y cuando le llegara la oportunidad, demostrara todo su talento. Es una persona que escucha mucho y supo sobrellevar esas situaciones."

Campeón con Cali, figura de la Selección, ahora, ¿Qué sigue?

"Afianzarse en el club donde decida continuar su carrera para seguir demostrando su nivel y que lo sigan llamando a la Selección Colombia, en especial para las fechas de Eliminatorias, que sería otro paso."

A término personal, ¿En cuál club del mundo le gustaría ver a Andrés?

"Quisiera verlo jugando en River Plate, de Argentina por como se vive el fútbol allá, lo que ese club representa a nivel mundial. Ahora, en Europa, quisiera verlo en el Inter de Milán, ya que allí han pasado varios jugadores colombianos que dejaron una enorme huella y él podría ser uno más."

¿Cuál es esa anécdota que más recuerda que le haya contado Andrés o que usted haya vivido con él?

"Ocurrió cuando estábamos jugando el Torneo Nacional Sub-20. Esa vez lo estaban rotando por diferentes posiciones y lo iban a poner de central; en ese momento, dijo que se iba a retirar del fútbol, que no iba a jugar más porque estaba aburrido de que lo pusieran en una posición que no quería. Nosotros éramos tres amigos, y entre Sebastián y yo le dijimos que no, que siguiera porque eso le iba a servir para su carrera y así fue porque después aceptó y luego en el Cortuluá y Deportivo Cali se vio que esa polifuncionalidad le sirvió para estar en diferentes posiciones."

Usted que lo ha acompañado en este proceso, ¿Qué tan difícil fue llegar a este punto para él?

"Es difícil llegar al nivel en el que se encuentra Andrés. Fueron tres años en el Deportivo Cali para llegar a una convocatoria de la Seleccón y conseguir un título profesional. Durante ese proceso sucedieron muchas cosas; por ejemplo, pasaron semanas y hasta meses sin ver a la familia porque estaba concentrado, así que no es fácil porque a veces se requiere de la compañía familiar para tener ánimo por momentos. Sin embargo, él ha sabido sobrellevar eso, entendiendo que hay momentos para todo. Está concentrado 100% en el fútbol."

¿Le ha contado tal vez de alguna vivencia dura o compleja que haya tenido que atravesar en su carrera?

"En algún momento con un director técnico del Deportivo Cali, la relación en lo futbolístico no fue la mejor, Andrés jugaba poco, cuando era titular, era el primer cambio, y estaba aburrido, pero luego, con cabezza frío, continuó, fue figura, campeón y demostró que con trabajo y perseverancia se pueden lograr las cosas. También decir que alejarse mucho de su familia, cuesta. Más allá de que Guacarí está cerca a Cali, es difícil que la familia siempre esté. Entonces cuando hay un espacio, nos reunimos para hablar, salir a comer, algo que le permita alejarse un poco del fútbol."

¿Quién es el máximo referente o ídolo de Andrés?

"Uno de los máximos referentes de Andrés es Wayne Rooney, siempre lo ha admirado y sueña con conocerlo. Le gustaba el juego que hizo en el Manchester United, Everton y la Selección de Inglaterra."

¿Cómo es él, en su personalidad?

"Es una persona amigable, con principios y muchos valores que sus padres le inculcaron. Siempre está dispuesto a ayudar al que lo necesita; colabora en todo, es responsable, respetuoso y uno aprende de él. La mayoría de su entorno es parecido a su forma de ser."

¿Qué considera que debe corregir o mejorar para dar un salto de calidad más grande?

"Tendría que mejorar más su condición físicoatlética, sin decir que está mal, pero si la potencia, tendría un mayor rendimiento en el campo de juego y le ayudaría mucho."

Si tuviera que decir la mayor virtud o cualidad de él, ¿Cuál sería?

"La mayor virtud es la responsabilidad que tiene con su carga futbolística y su hija; ahora, en lo futbolístico, su cualidad a destacar es llegar de sorpresa al área, teniendo en cuenta la posición de él como volvante mixto."