¿Debe jugar la Selección Colombia sin sus figuras que vienen de Inglaterra con Brasil y Paraguay?

Mucho se ha hablado si se debería jugar la próxima fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022 o no. Sin una postura oficial, y a espera de la reunión de los dirigentes de la Conmebol, ‘Blog Deportivo’ de 'Blu Radio', recopiló algunos testimonios sobre técnicos y ex futbolistas, que tratan el tema.

“En este momento no es nada recomendable que deportistas de Brasil vayan a Colombia”

Entre ellos se encontraron Alexis García, Santiago ‘Sachi’ Escobar, entre otros, los cuales presentaron una opinión muy dividida, sobre la decisión que se debería tomar con respecto a la fecha de eliminatorias al Mundial Catar 2022, la cual por el momento se llevará a cabo entre 25 y 30 de marzo.

Estos fueron los testimonios:

Los que están a favor de jugarla:

"Yo sí jugaría las Eliminatorias, yo creo que Brasil tendría poca posibilidad por los jugadores que tiene en el fútbol inglés. Aplazarlo no me parecería la mejor decisión. Confío en lo que tenemos acá": Alexis García, entrenador de La Equidad.

"Yo creería que sí hay que jugar, si hay una decisión, debería ser una decisión para todos. Si hay que jugar, hay que tomar alternativas": Jaime de la Pava, técnico del Cortuluá.

"Yo sí lo jugaría, yo creo que hay jugadores en buenas condiciones. Lo jugaría, yo creo que sería u n partido muy mano a mano": 'Barrabás Gómez', ex jugador de Atlético Nacional, entre otros.

"Yo no suspendería los partidos, porque creo que no favorece para nada la presencia de James. Si Brasil va a perder 6 jugadores de jerarquía prefiero que el partido se juegue sin los 6 jugadores de Brasil": Juan Carlos Conde, preparador físico.

Los que están en contra:

"Yo aplazaría la fecha porque a pesar que hay jugadores que pueden estar, el profe no ha hecho los microciclos suficientes": Alexis Mendoza, ex entrenador del Junior.

"Yo no hablaría tanto de Colombia, aquí se está jugando una Eliminatoria de algo muy grande. Si es imposible que a unos equipos no les presten jugadores, lo lógico sería aplazarlo": Norberto Peluffo, ex técnico y futbolista.

"Para un entrenador es importante tener su nómina completa. Yo como entrenador aspiraría que la fecha se postergara. Será bueno evaluar el tema y poder postergar los partidos": Édgar Carvajal, ex futbolista y entrenador, recordado en sus pasos por Medellín.

"Si no hay libertad de tener a todos los hombres se debería aplazar la fecha FIFA de marzo, porque son partidos fundamentales": ex futbolista Nixon Perea, exjugador de Atlético Nacional.

"Aplazaría los partidos porque aunque aparentemente Brasil es la selección más perjudicada, esos jugadores le harían falta a Colombia": Roberto Peñaloza, actual entrenador del Barranquilla FC.

Los que no se deciden:

"Es una disyuntiva compleja, decir aplazar es desconocer que hay talento en otros jugadores": Alberto Suárez, director técnico de Jaguares.

"Si miramos las selecciones que va a enfrentar Colombia. Aquí pasa por el tema equidad y cómo se pueden perjudicar unos equipos y otros nos. Si hay que esperar un poco más, es mejor esperar": Santiago 'Sachi' Escobar, estratega de la Universidad Católica de Ecuador.