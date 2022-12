Una de las noticias que más revuelo generó en los últimos días fue la desconvocatoria de James Rodríguez. Las reacciones no se han hecho esperar. Y es que el mediocampista siempre ha sido pieza fundamental para la Selección Colombia.

Así lo hizo saber Claudio Pizarro, exfutbolista, goleador y referente de la Selección Perú, próximo rival de 'la tricolor', en entrevista con Gol Caracol cuando se le preguntó por cuáles fueron los futbolistas colombianos que más lo sorprendieron en su carrera.

"James, desde que empezó en la Selección, siempre ha cumplido con su trabajo y ha hecho cosas importantes. Jugué con Tressor Moreno en Alianza Lima , empezamos juntos y me sorprendió. Hicimos una buena dupla. Por último, 'el Pibe' Valderrama . No sé si jugué o no contra él, pero fue uno de los mejores jugadores que tuvo Colombia", expresó.

Asimismo, como conocedor del fútbol alemán, ya que jugó 20 temporadas allí con el Werder Bremen, Bayern Múnich y el Colonia , explicó por qué James no logró adaptarse y sacar a relucir toda su magia en territorio 'teutón'.

"Jugadores con la calidad de James, es difícil que le vaya mala en un club. Tal vez no tuvo las oportunidades necesarias en el Bayern, a pesar de que anotó y aportó mucho. Ahora, en el Everton hace un gran campaña", finalizó 'el Conquistador', como se le conoció a lo largo de su carrera.