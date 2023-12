Detalles de la convocatoria de Selección Colombia: los jugadores que dijeron que no y mucho más

Mientras que la Selección Colombia de mayores completa un par de días de concentración en la ciudad de Bogotá, pensando en los partidos de fogueo frente a Venezuela y México, del 10 y 16 de noviembre de 2023; en los medios de comunicación de nuestro país se sigue hablando de la convocatoria realizada por el profesor Néstor Lorenzo, teniendo en cuenta que por no ser fecha FIFA no se pudieron llamar a las principales figuras a nivel internacional.

Y en ese aspecto, en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este martes el periodista Fabio Poveda entregó varios detalles de la fase previa, en la que el cuerpo técnico armó la lista y en donde se encontraron varios inconvenientes en el camino.

"A decir verdad, la presente convocatoria de la Selección Colombia, dejó al profesor Néstor Lorenz cansado. Y todo porque hubo muchas idas y venidas, equipos que dijeron que no prestaban a los jugadores, otros que dijeron no quiero ir por diferentes circunstancias", explicó Poveda en primera instancia.

Macalister Silva, ya con la Selección Colombia. PRENSA FCF

El mismo comunicador siguió con las revelaciones y agregó que "de otra parte me indicaron que hay cuatro jugadores a los que el propio Lorenzo llamó y le dijeron: 'profe', yo estoy de vacaciones, estoy con la familia. Así no se pudo concretar su venida".

Hay que recordar que el actual seleccionado colombiano lo integran futbolistas de ligas como la de nuestro país, de la MLS, Argentina, Brasil, Inglaterra y Rusia, con el histórico arquero David Ospina como principal referente.

"Tengo datos de que a Willer Ditta, Harold Preciado, Stefan Medina y 'Juanfer' Quintero sus clubes dijeron que no los prestaban", complementó Fabio Poveda, mientras que los demás integrantes hicieron aportes y reflexiones sobre los temas puestos sobre la mesa.

Pero eso no fue todo. Hay más detalles que salieron uno tras otro y el corresponsal de 'Blu Radio' en Barranquilla complementó y reveló que "también lamentablemente algunos jugadores no tenían visa y de otro lado, no se tuvieron en cuenta a hombres de Tolima, Junior y Medellín, equipos que están en cuadrangulares y con posibilidades de título".

Cabe indicar que los partidos de la Selección Colombia frente a a Venezuela y México se podrán ver el 10 y 16 de diciembre EN VIVO en Gol Caracol y en www.golcaracol.com.