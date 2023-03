Devis Vásquez y su año maravilloso: llamado a la Selección Colombia y comprado por el Milan

Este lunes 13 de marzo, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer el listado de convocados para enfrentar los partidos de fogueo contra Corea del Sur y Japón, que servirán como preparación para los nuevos retos de la 'tricolor' de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. Entre los citados por el DT argentino sorprendió un nombre en particular y fue el del arquero Devis Vásquez.

El guardameta, de 24 años y oriundo de la ciudad de Barranquilla, ha tenido un último año bastante alentador y ha dado dos grandes pasos en su carrera deportiva. El primero de ellos fue el ser fichado por uno de los grandes equipos del 'viejo continente' como fue el Milan, procedente del Guaraní, de Paraguay; y el segundo; este llamado a la 'tricolor' de mayores por parte del estratega Lorenzo.

Pese a que Vásquez Llach solamente estuvo en las divisiones menores de algunos clubes en el fútbol colombiano, como Patriotas y La Equidad y no debutó en el profesionalismo; eso no fue impedimento para que Guaraní pusiera sus ojos en el 'currambero' y decidiera hacerse con sus servicios deportivos.

En el conjunto paraguayo, Devis Vásquez fue de menos a más, pero terminó haciéndose con un lugar bajo los tres palos y eso posteriormente le permitió que el Milan apuntara por él para esta temporada 2022/2023.

Aunque aún Vásquez no ha sumado minutos con el Milan, el estratega de la Selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo, decidió darle un voto de confianza y citarlo para los juegos de fogueo contra Corea del Sur y Japón, del próximo 24 y 28 de marzo en tierras asiáticas.

"Me atrevo a decir que Devis es un desconocido en Colombia en el ámbito del fútbol, los pocos por donde pasó son los que lo conocen, de resto, creo que en el país no saben quién es él porque no tuvo la transcendencia de poder figurar aquí; tal vez su estado madurativo le tocó vivirlo en otras tierras; muchos se preguntan quién es Devis y de dónde salió, pero hizo su proceso como todo niño que tiene su sueño de ser algún día profesional y Dios ha premiado su perseverancia y disciplina, por eso hoy está en Milan", esas fueron las palabras del entrenador Javier Romero a Gol Caracol y quien lo tuvo en las filas de la Selección Atlántico infantil, en los años 2011 y 2012.

¿Quién es Devis Vásquez?

Es un guardameta, de 24 años, que estuvo vinculado con La Equidad y Patriotas. No obstante, no logró disputar minutos con ninguno de los equipos. Luego, en el año 2020 se dio su incorporación por el Guaraní, de Paraguay. En principio, el barranquillero no fue el titular del conjunto paraguayo, pero luego de trabajar fuerte logró quedarse con el puesto bajo los tres palos.