Diálogo entre Pitana y el VAR: Conmebol reveló audio sobre el polémico gol de Brasil contra Colombia

Continúa la polémica. En el estadio Olímpico Nilton Santos, se presentó una acción que ha dado de qué hablar alrededor del mundo. En el ojo del huracán se encuentra el árbitro Néstor Pitana. Sin embargo, Conmebol respaldó su decisión de haber validado un gol de Brasil, contra Colombia, pesa a que, en la jugada, el balón lo había golpeado.

Muchas han sido las especulaciones. Por eso, el máximo ente rector del fútbol sudamericano no tardó en publicar el audio donde se conocen los detalles de lo dialogado entre el juez central argentino y el VAR. Además, explican por qué fue acertado lo hecho por Pitana.

"A los 77 minutos, se produce un ataque del equipo amarillo, donde el balón toca al árbitro, volviendo hacia atrás a un compañero, que juega lateralmente, no construyendo un ataque prometedor", inicia el video publicado en las redes sociales y canal de YouTube de Conmebol.

"El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas del juego, ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las que debería detenerse el juego y reanudar con un bote a tierra", explica.

Posteriormente, en el momento exacto, se ve cómo el VAR dice, "te pegó, te pegó", advirtiendo a Pitana. No obstante, el árbitro argentino responde que "sigo, sigo porque la siguen teniendo ellos".

Después de la anotación, analizan la acción y piden "una cámara abierta" para analizar detalladamente y haciendo siempre énfasis en que "el tema es el impacto". Luego de revisar una y otra vez, se escucha cómo el VAR dice: "Néstor, gol confirmado", finalizando el audio.

Publicidad

Cabe resaltar que, previo a la confirmación, también revisaron un posible fuera de lugar del autor del gol, Roberto Firmino. Pero al trazar las líneas, se dieron cuenta de que estaba habilitado y no hubo ningún problema.