Diber Cambindo: "Cuando supe del llamado a Selección Colombia quería gritar, llorar, de todo"

Este miércoles, el profesor Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia de mayores, dio a conocer el listado de jugadores convocados para el partido de preparación frente a Estados Unidos, del próximo 28 de enero de 2023 y que se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Y entre los llamados apareció el nombre de Diber Cambindo, jugador del registro de Independiente Medellín y quien se destacó de manera positiva en la Liga del fútbol colombiano en la temporada anterior.

Publicidad

Hace pocos minutos, en la gala de los mejores que organizó Acolfutpro, hizo presencia Cambindo, de 26 años y nacido en Guachené, quien habló con Gol Caracol.

"La verdad que contento, emocionado, porque había luchado tanto, había sacrificado muchas cosas y hoy lo estoy cumpliendo. Es un sueño hecho realidad poder estar convocado en la Selección Colombia", dijo inicialmente el hombre del 'poderoso de la montaña'.

Publicidad



¿Dónde lo agarró la noticia del llamado al seleccionado colombiano?

"La verdad empecé a recibir llamadas más de lo normal y mensajes y por ahí un amigo me mandó un pantallazo y se me hizo raro y miré la foto de la Selección Colombia. Después miré bien y aparecía yo ahí; eso me llenó de alegría, no sabía ni qué hacer, ni a quién llamar, tenía ganas de gritar, de llorar y todo... pero contento. Espero disfrutar de buena manera y con responsabilidad".

¿Cómo afrontar esa responsabilidad con Colombia?

"Con responsabilidad, con seriedad, es un preparatorio contra una gran selección (Estados Unidos) que viene de jugar el Mundial y nosotros debemos hacer las cosas bien".

Publicidad

Importante desde todo punto de vista ser tenido en cuenta por el profesor Lorenzo...

"Sí. Cada uno va a entregar el cien por ciento para el que el 'profe' (Néstor Lorenzo) nos siga mirando y nos vaya teniendo en cuenta para lo que se viene ahora este año. Contento por el llamado y espero seguir haciendo las cosas bien para poder seguir ahí; ahora aprovechar esta gran posibilidad, el momento, de poder hacer las cosas bien, entregar todo de mí y entregárselo a la selección".

¿Cómo va la pretemporada con Medellín?

"La pretemporada va muy bien, los compañeros que han llegado hasta el momento se han acoplado a la idea de juego, lo que quiere el 'profe'. Desde el primer día, el 'profe' nos ha inculcado que este año vamos a luchar por conseguir el objetivo de ser campeones y nos metamos en la cabeza de que vamos a lograrlo y cada día estamos trabajando para ello".