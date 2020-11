Diego Barragán: "No hay que olvidar que esos jugadores llevaron a Colombia a dos mundiales"

Termina la semana más agitada cercana a la Selección Colombia de mayores, que en la tercera y cuarta fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022 dejó muchísimas dudas y terminó sucumbiendo de local con Uruguay (0-3) y de visitante con Ecuador (6-1). A eso hay que sumarle versiones sobre disputas entre jugadores y comunicados de prensa de James Rodríguez y de la Federación Colombiana de Fútbol negando cualquier fractura en el grupo.

Para hablar de esos temas, espinosos por demás, GolCaracol.com consultó con Diego Alonso Barragán, experimentado preparador físico con participación en los procesos del seleccionado colombiano junto a Francisco Maturana en la década de 1990. Además de haber dirigido como DT a Millonarios y Bucaramanga, entre otros.

¿Qué decir de la Selección Colombia tras esas dos derrotas, pasando penas como en Ecuador?

“Pienso y conozco muy bien el país del Sagrado Corazón de Jesús, muchos estarán felices por las derrotas de nuestra Selección, lógicamente cuando vienen las victorias o los momentos cumbres se suben demasiado también al bus de la victoria y cuando perdemos se habla de indisciplina, de camerinos rotos, de que le están haciendo el cajón al técnico y más, esto no es bueno para nadie, tenemos un gran ejemplo anterior, no nuestra selección, sino la Argentina, cuando fue el 5-0 allá en Buenos Aires y tomaron cartas en el asunto, clasificaron, fueron y terminaron su Mundial del proceso que terminaron, pero el proceso se respetó”.

¿Pero deja mucho qué desear la actuación frente a Ecuador y también con Uruguay?

“Indiscutiblemente, la presentación frente a Uruguay no es al ideal, ni hablar el de Ecuador y hay que añadirle el de Chile, que teníamos controlado y no lo supimos manejar y al final tuvimos que empatar con el gol de Falcao. El de Venezuela fue atípico, pero son todos los temas que uno no debe tirar lo que ha hecho en tantos años, porque bien o mal estos jugadores nos han llevado a dos Mundiales con muy buena presentación, entonces el tema no pasa por ahí, son malos momentos, de pronto malas decisiones en la logística”.

Publicidad

¿La altura sí pudo influir en Quito?

“La verdad por estar alejado del todo el tema de la Selección, no sé cómo viajaron, pero esta supuestamente claro a que no hay que dar papaya y respetar los tratados de fisiología y dice que no debe llegar dos días a la altura, lo ideal es estar lo menos posible, que no se cumplan ni las 24 horas, si Colombia fue dos días antes fue un gran error y se paga claro y puede ser una de las causas que vimos un equipo sin reacción, velocidad resistencia y lo que produce el tema de la altura, si llegaron 48 horas antes, es un craso error”.

¿De las posibles peleas que puede decir?

“En todos los grupos siempre van a existir las disputas, las peleas, los puños, antes solo era puños, hemos llegado a no soportarnos y ahora matamos a la gente, porque esta es la sociedad que tenemos. Yo creo que es cuestión de manejo de grupo, y muy pocas universidades te enseñan eso. Ahí está uno de los secretos de los entrenadores, el manejo de grupo, no solo hay cansancio físico, sino mental, en todos los grupos suceden, en colegio, universidad, barrio, pero al final todo se tranquiliza y se vuelve a l a normalidad, equipo que no pelea es uno que no siente, lo digo porque estuve en el fútbol uruguayo y allá si que hay de este tipo de conflictos que son claros y concretos, pero allá la premisa es que es todo por mejorar, pero sé que hay mucho chisme y mala intención de gente que está alrededor de la Selección”.