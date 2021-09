Diego Cabrera: "Para Bolivia será difícil enfrentar a la Selección Colombia, ya ha ganado en La Paz"

La Selección Colombia ya está lista para enfrentar a su similar de Bolivia, en La Paz, por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022.

Y si hay un jugador con bastante recorrido en el fútbol colombiano y en el boliviano es Diego Aroldo Cabrera, quien fue campeón de nuestro balompié con Independiente Santa Fe, en 2012.

"Será un partido difícil para Bolivia, por el tema de que Colombia es dura y con grandes jugadores, aquí pensamos que en La Paz hay que ganar, para eso hay que presionar desde los primeros minutos", expresó de entrada el exdelantero del 'león'.

El nacido en Santa Cruz de la Sierra también expresó que: "Para Colombia es importante estar unos días antes en Santa Cruz, por el tema del acoplamiento físico", dándole así la derecha a lo realizado por Reinaldo Rueda, en estos días.

El ariete de 39 años defendió las camisetas de Deportivo Cúcuta, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Rionegro Águilas y los rojos bogotanos, además de varios equipos del torneo de su país natal.

¿Podrá aprovechar Bolivia la altura, de La Paz?

"Todos sabemos que la altura ya no juega, Colombia hace mucho no pierde en La Paz, esas cosas ya pasan a un segundo plano, no hay ningún misterio, todos saben responder ante eso ya".

Marcelo Martins nunca le ha hecho gol a Colombia...

"Es un dato curioso, eso puede pasar y es virtud de la gran defensa de Colombia, son jugadores que vienen en un gran momento. Eso es muy raro, espero que para nuestro beneficio pueda cortar esa racha Marcelo (risas)".

¿Cómo analiza a los delanteros de la Selección Colombia?

"Son jugadores importantes, están ahí por algo, Colombia viene sacando grandes jugadores desde hace muchos años. La oportunidad que tienen la aprovechan bien también".

¿Cuál es el ambientes en estos días previos al juego, en su país?

"La ilusión está, estamos esperanzados, la selección mueve este país, el fútbol es algo muy lindo, junta a muchísima gente".

¿Se anima a dar un resultado?

"La verdad no me atrevo, será un partido parejo, quiero que Bolivia pueda ganar y que Martins pueda anotarles. Lo importante es que haya buen fútbol para el boliviano y el colombiano"