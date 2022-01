Diego Valoyes, confiado para los partidos de Selección Colombia: “Seguro los goles llegarán”

Diego Valoyes volvió a recibir el voto de confianza de Reinaldo Rueda tras haber sido citado en la doble fecha anterior contra Brasil y Paraguay, respectivamente.

Precisamente, en el choque frente a la ‘Albirroja’ por la fecha 14, el futbolista que milita en Talleres de Córdoba ingresó en el segundo tiempo por Luis Fernando Muriel y falló una ocasión clara en el último minuto.

“Creo que fue un momento complicado porque no quería fallar una opción de gol como esa. Son cosas que pueden pasar y esperando que las oportunidades se puedan conseguir, estamos corrigiendo eso y vamos a trabajar de la mejor manera”, respondió el extremo, de 25 años.

La mentalidad que tiene Valoyes junto a sus compañeros son los tres puntos, teniendo en cuenta que Colombia acumula cinco duelos sin poder ganar: “Tenemos el pensamiento de lograr la victoria, estamos esperando que sea así, y vamos a tratar de pasar esas adversidades dentro de la cancha. Seguro que los goles llegarán y vamos a sacar la cara por el país y todo va a ponerse en orden”.

En cuanto al rival, sabe que es un choque trascendental contra un adversario que tiene los mismos puntos en la tabla: “Vamos a analizar todas las virtudes de Perú para poder contrarrestarlos, y obviamente es un rival muy directo, un partido muy importante. La hinchada siempre va a estar apoyando a la Selección, nosotros somos profesionales y vamos a sacarlo adelante que es todo lo que nosotros queremos”.

Por segunda ocasión consecutiva por Eliminatoria, Valoyes vuelve a ser tenido en cuenta y aseguró que siente un ambiente agradable en la interna del grupo desde que estuvo en noviembre.

“Creo que fue una experiencia muy linda, lastimosamente no se pudo conseguir la victoria. Una experiencia con grandes jugadores, estoy agradecido por otra oportunidad que me da el profe, he venido haciendo las cosas bien, he trabajado de buena manera, y aprovechar desde el lugar que me toque”, sostuvo.

Por último, dio su punto de vista acerca del estadio Roberto Meléndez y las capacidades que tiene para aportar: “No es una cancha fácil, tenemos que estar preparados para las circunstancias que se nos presenten y vamos a resolverlo de una excelente forma.Confío en las cosas que he venido haciendo, espero que cuando el profe necesite de mí, voy a estar al 100%”.