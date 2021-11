Diego Valoyes: "En la Selección Colombia jugaré donde me toque y yo estoy aquí para sumar"

Este martes, siguieron apareciendo los jugadores de la Selección Colombia, previo al partido de este jueves 11 de noviembre frente a Brasil, para atender los interrogantes de los medios de comunicación. Y en ese aspecto, uno de los que atendió fue Diego Valoyes, de Talleres de Argentina, quien es una de las novedades dentro del grupo de citados por el técnico Reinaldo Rueda.

"Creo que acá tenemos buenas armas para enfrentar a Brasil, nos estamos preparando de la mejor manera para sacar los tres puntos, estamos trabajando para eso, entregando lo mejor de cada uno y finalizando las jugadas de la mejor manera", indicó el cartagenero, de 25 años y que surgió para el profesionalismo en las filas de La Equidad.

En el discurso de los hombres del seleccionado colombiano existe confianza de cara al duelo con los auriverdes. Así Valoyes comentó que "Brasil es un buen equipo, sabemos todos la capacidad que tienen, pero nosotros como selección vamos a trabajar de la mejor forma posible. Va a ser importante una victoria para seguir pensando en el Mundial".

Para los que no tienen referenciado, Diego realizó una breve descripción con respecto al lugar del terreno de juego, por el que se siente mejor. "Siempre he jugado de extremo por las dos bandas, la gran parte de mi carrera es jugando de extremo y ahí es donde me desempeño mejor. Jugaré donde me toque y estoy aquí para sumar", complementó el futbolista que ha crecido futbolísticamente en el balompié argentino.

El partido de visita de la Selección Colombia se podrá ver este jueves EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com, con transmisión de la previa desde las 7 de la noche y el toque inicial en Sao Paulo será a las 7:30 p.m., en la fecha 13 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022.