Diego Valoyes: "Peleé para poder venir, siempre voy a querer estar en la Selección Colombia"

El próximo sábado 28 de enero, la Selección Colombia de mayores se medirá en partido preparatorio contra Estados Unidos, país que será uno de los anfitriones en el Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo convocó en su mayoría a jugadores de la liga del fútbol colombiano, sin embargo, Diego Valoyes , quien milita en el Talleres de Córdoba, es uno de los destacados en este nuevo capítulo de 'la tricolor'.

En primera instancia, el delantero se refirió sobre este nuevo llamado para defender los colores patrios dentro del terrenode juego: "Muy agradecido con Dios por esta oportunidad de seguir siendo llamado a la selección. Creo que es lo más importante para mí, seguir aportando lo que tengo. En otras ocasiones no había podido venir tenía problema por la visa y bueno agradecido también con el técnico por esta oportunidad".

Publicidad

Si bien Colombia se medirá contra la selección norteamericana, no podrá contar con los jugadores estelares que en su mayoria juegan en Europa y en otras ligas de alto calibre, puesto que la jornada no corresponde a fecha FIFA y los clubes no están obligados a habilitar a los futbolistas. Pese a ello, Valoyes demostró las ganas y el compromiso con el fin de hacer parte del equipo: "Peleé para que me dejaran venir porque siempre voy a querer representar a mi país, tuve que charlar con la dirigencia para que me dieran el permiso para poder estar acá".

Como el conjunto 'tricolor' ya hizo algunos entrenamientos y diferentes sesiones de trabajo, el atacante cartagenero manifestó el principal mensaje que le ha dado el estratega Néstor Lorenzo en pro de tener un buen desempeño dentro del campo: "Que mantengamos la tranquilidad que nos mantengamos abiertos en que encaremos, tiremos buenos centros, cerremos cuando estamos atacando por el lado contrario y que seamos libres para tomar las decisiones, que somos nosotros los que jugamos en la cancha y él nos da esa libertad".

Cabe resaltar que en las últimas horas el jugador de América de Cali, Juan Camilo Portilla, fue desconvocado por una lesión y Kevin Castaño, quien milita en Águilas Doradas, fue solicitado como su reemplazo.

En las próximas horas, la Selección Colombia de mayores emprenderá su vuelo a California, Estados Unidos, lugar en el cual se medirá contra los norteamericanos. Este juego será el próximo sábado 28 de enero y será transmitido EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.