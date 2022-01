Dos niños hinchas de la Selección Colombia 'gambetearon' la seguridad por saludar a James Rodríguez

Llanto y emoción, el corazón a mil y la misión cumplida. Todo esto se conjugó en minutos, en la sede de concentración de la Selección Colombia , para Samuel y Wilmer, dos pequeños que tienen como ídolo a James Rodríguez y que este jueves se saltaron la seguridad para estar cerca de él.

Fueron solamente unos pocos minutos, quizá segundos, pero el par de infantes corrieron a gran velocidad para llegar hasta el lado del bus que transporta a los jugadores del seleccionado colombiano en Barranquilla y tuvieron tiempo para cruzar palabras con el actual jugador de Al-Rayyan, de Catar, que los abrazó tan pronto se los topó en su camino.

"Yo me lancé porque quería ver si James me regalaba la camiseta, o al menos chocar la mano con él. Me dijo que no me podía firmar la camiseta, pero que me llevaba un abrazo. Me dio alegría y lloré", le contó con visible emoción Samuel al periodista Carlos Toncel, de Gol Caracol.

Wilmer Rafael, el otro niño que logró llegarle a James, también contó detalles de lo sucedido, ante la mirada de otros cientos de hinchas del seleccionado colombiano que suelen ubicarse en las afueras del Hotel Dann, en el norte de la capital del Atlántico.

"Fue un sueño para mi conocer a James, porque yo siempre lo quise conocer. Me abrazó, me dijo que me quería y yo también lo quiero", expresó el 'chiquillo' nacido en Valledupar y que estaba acompañado en el lugar por su padre.

Así, mientras que Rodríguez Rubio y sus demás compañeros se fueron a realizar su último entrenamiento antes de enfrentar a Perú, en el Metropolitano, tanto Samuel como Wilmer Rafael tuvieron sus minutos de gloria y cumplieron con un sueño.

Con reportería de Carlos Toncel Sanjuan/Gol Caracol

