Este lunes en 'La Interna' de la Selección Colombia, apareció Duván Zapata , para mostrar un lado más humano del delantero que la está 'rompiendo' en el fútbol italiano, a punta de goles.

En dicha entrevista habló sobre el gol más recordado con la 'tricolor', su forma de ser, su apodo y su peinado que tanto ha llamado la atención.

*El gol que más recuerda

"El gol que le hice a Argentina en la Copa América , era el último partido y también mi primera Copa América así que es el que más recuerdo con mayor emoción."

*La diferencia entre el Duván de la cancha y el de la calle

"Siempre me lo han dicho y yo siempre lo noto, pero cuando entro al campo me transformo, esa timidez que pueda tener como persona se me va y me gusta porque puedo entrar al terreno de juego ser libre, demostrar y expresar todas mis condiciones".

*El apodo de el 'Toro'

"Es un apodo que no termino de aceptarlo, pero ya para todo el pueblo colombiano soy el ‘Toro’ así que me lo trago y lo acepto. No es que me lo hayan puesto los muchachos. La gente y la hinchada me lo puso".

*Su peinado

'Con mi esposa decidimos dejarle crecer el cabello a mi hijo menor, y a él al inicio no le gustaba porque en la escuela todos lo miraban y le querían tocar el cabello y cómo él era también un poco tímido, entonces para darle coraje me lo dejé crecer también".

