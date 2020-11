Ecuador vs Colombia: Carlos Queiroz analizó el juego frente a Ecuador, en las Eliminatorias

Carlos Queiroz dijo este domingo en rueda de prensa que la Selección Colombia ya pasó la página de la derrota con Uruguay y ahora se centra en el partido del próximo martes frente a Ecuador, en Quito.

"La verdad ha sido un momento duro. Nos sentimos mal por el partido, pero nos gusta poner la cara. Aquí se ve y se siente la casta de nuestros jugadores. Saldremos a la cancha a ganar contra Ecuador. Esto hace parte del fútbol y estamos listos para el próximo partido. Esto son cosas que nos hacen mas fuertes", aseguró Queiroz.

"Cuando ganamos tenemos la humildad de reconocer que no todo está bien, pero cuando no salen las cosas está todo mal. Lo que no podemos perder son las convicciones y las ideas. Vamos a hacer ver las adaptaciones que pensamos sean necesarias para jugar bien y ganar el partido, pero no vamos a cambiar convicciones", agregó.

Y continuó: "Esta es la clasificación mas difícil para ir a la Copa del Mundo. Todos los equipos en la cuarta fecha están muy cerca. Estamos tranquilos, con mucha convicción de nuestras capacidades y nuestro talento. Vamos a hacer un buen partido y confío en que sacaremos un partido para sacar puntos que es lo más importante".

Sobre Ecuador, el técnico portugués dijo que es un equipo que juega bien y marca goles cada partido, pero que Colombia, con su calidad, “está en una posición para ir a sacar puntos”.

"Ya hemos jugado contra ellos y sabemos cuáles son sus debilidades y fortalezas, pero tienen un entrenador nuevo que está cambiando cosas. Respetamos mucho a Ecuador como a todos los equipos. Tienen jugadores rápidos y muy potentes, pero nosotros con nuestra calidad, sabemos que estamos en una posición para ir a sacar puntos", expresó.

De otra parte, reconoció que prepara bien los detalles para jugar en Quito, pero que le importa más la actitud de sus dirigidos para salir a buscar la victoria en condición de visitante.

"Nos concentramos es en preparar bien el equipo, defender y atacar bien. Todas estas cosas hacen parte de la competición. No se puede perder el tiempo lamentándose por estos detalles", dijo.

Por último, Carlos Queiroz explicó por qué no se trasladó con el equipo a Bogotá para preparar el partido del próximo martes.

"Nosotros trabajamos con un cuerpo técnico de mucha experiencia que saben sobre los cambios climáticos en Sudamérica. Todo está relacionado con los tiempos de adaptación y recuperación. Es un tema en donde podemos ganar algunas cosas y perder otras. El cuerpo técnico decidió hacerlo así. Recordar que estamos jugando en un momento de una emergencia sanitaria y nos hubiese tocado pasar por situaciones de riesgo. Fue la decisión mas acertada para la situación", finalizó.

Colombia jugará el próxima martes frente a Ecuador, en la 4 fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y usted podrá ver y disfrutar el partido por la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol.com.