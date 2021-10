"El árbitro Patricio Loustau es el indicado; tiene experiencia y no entra en polémicas"

El compromiso entre la Selección Colombia y su similar de Brasil, que se disputará este domingo, desde las 4 de la tarde por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, estará a cargo del árbitro Patricio Loustau, quien por su experiencia fue designado para impartir justicia en un duelo de alto voltaje.

Y para hablar del silbato argentino, Gol Caracol dialogó con José Borda, exjuez del fútbol profesional colombiano y quien ahora es uno de los analistas arbitrales más destacados de nuestro país.

"No es un secreto que los árbitros argentinos y brasileños son los mejores del continente; pero el dilema era a quién poner, que respondiera y se decidieron por la experiencia, trayectoria y recorrido del árbitro Patricio Loustau, quien es uno de los más veteranos de toda Sudamérica", dijo Borda de entrada.

El otrora juez central y actual analista arbitral agregó que el argentino "ha participado en múltiples versiones de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias y ha hecho un buen trabajo. La FIFA lo eligió para este partido por su experiencia".

Borda agregó que "Loustau es el árbitro indicado, no había más, no se podía con brasileños, el otro era el chileno Roberto Tobar, pero este ya estaba designado para otro partido importante; este árbitro, con su trayectoria, dio credibilidad y no es un juez que entre en polémicas constantemente; por eso creo que lo escogieron".

Publicidad

En la memoria de hinchas y periodistas de Colombia se encuentra aún fresco el mal accionar de Néstor Pitana, quien generó polémica en la Copa América en el duelo con Brasil.

Y al respecto José Borda contó que "hay que decir que la Comisión de Árbitros de la FIFA tenía un problema serio en la designación del árbitro para el partido entre la Selección Colombia y Brasil, en Barranquilla, debido a los antecedentes de su compatriota Néstor Pitana, que convalidó una acción de gol de manera irregular y eso dejó caliente tanto a jugadores, como aficionados y también a la dirigencia".