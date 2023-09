'El Cole', las curiosas historias del reconocido hincha de la Selección Colombia

En la ciudad de Barranquilla cada vez que pasan las horas se siente más y más el ambiente futbolero, como quiera que este jueves se jugará la primera fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026, que para el caso de la Selección Colombia viene con el partido frente a Venezuela. El duelo entre colombianos y venezolanos se jugará en el estadio Metropolitano y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Y mientras que la Selección de nuestro país se prepara intensamente, entre los hinchas hay uno en particular que es todo un personaje, con reconocimiento y popularidad al máximo como el 'Cole', quien lleva más de 30 años acompañando a la amarilla en diferentes latitudes del mundo.

Precisamente en la mañana de este miércoles, el pintoresco seguidor de Colombia compartió durante algunos minutos con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, para recordar historias de lo que ha significado todo este proceso de acompañamiento en diferentes momentos y en tierras lejanas.

"Para el Mundial de Italia 90 fue el génesis del personaje, pero yo iba pegado, arrancado, sin cinco. Así, llegamos a España, ya con la gente que iba en el avión se tenía cierto conocimiento y yo me dije; voy a recoger un billete, voy a hacer una coletón. Y puesto a puesto pasé a recoger el billete", expresó el 'Cole' inicialmente, evocando viejos momentos en los que pasó las duras y las maduras.

Hoy el seguidor ya cuenta con patrocinios de varias empresas y en Barranquilla se pasea de local, allí tiene un imán especial no solamente para los demás aficionados, sino de igual manera para los seguidores que llegan a la capital del Atlántico.

"Mira Javi, por ejemplo el técnico 'Bolillo' Gómez me decía venga 'Cole', entre al hotel, deles un mensaje a los jugadores. Y ahí en ese Selección Colombia, Leonel Álvarez era un calidoso. Por iniciativa suya me recogían los dólares. Un buen gesto ese", agregó el seguidor.

La historia del 'Cole' y los ladrones que lo albergaron en el Mundial de Italia 90

"En Italia, una familia me abrió las puertas y me dio hospedaje. Eran 'los choros', ellos se sacaban las billeteras, sacaban joyas y le tiraban la liga al Cole. Ellos me albergaron en un apartamento, me ayudaron con tiquetes en el tren. Un día una llave, de estos de los choros, me reconoció lo que hacían, después de yo hacerle presión", explicó el 'Cole'.

Además de eso, el seguidor número uno de la Selección Colombia se refirió al día que lo soltaron unos seguidores colombianos, desde una tribuna del estadio de Milán, Italia, en medio de la alegría que significó el 1-1 con Alemania, en el Mundial de 1990.

'El Cole', hincha de la Selección Colombia.

"Lo que pasa es que yo vuelo, rompo la ley de la gravedad, a mí no me vencen, eso es algo natural. Cuando hizo gol Fredy Rincón frente a los alemanes,

los manes que me tenían agarrado abren las manos para celebrar y lo que me salvó fue que uno de esos manes se amarró (la soga) a la cintura, sino la historia sería otra", agregó 'Cole'.