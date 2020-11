'El Cole' no pierde la alegría pese a no poder ir al estadio para acompañar a la Selección Colombia

Año tras año a la Selección Colombia no le ha hecho falta el apoyo en el estadio de un hincha en particular: 'el Cole'. El popular personaje se lamenta no poder acompañar a la 'tricolor' en el estadio, pero esto no será impedimento para que luzca su peculiar pinta para observar los partidos contra Uruguay y Ecuador, ahora desde la virtualidad.

De Nacional, a Juan Carlos Osorio: "Nuestros pensamientos y oraciones están con usted y su familia"

"Este corte se llama: Amo a mi selección Colombia. El mensaje ustedes lo ven, primer partido, contra Uruguay, el segundo contra Ecuador, y en la parte de atrás, un corazón tridimensional", le dijo el 'Cole' a Noticias Caracol sobre su nuevo 'look' para esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas .

"El escudo es el símbolo y el cóndor es el emblema. De ahí es donde viene mi inspiración. El cóndor tiene una cresta y yo le hago esa metamorfosis con esa cresta pintada de amarillo, azul y rojo", añadió.

Colombia vs. Uruguay: los 'charrúas' se preparan para conseguir su primera victoria en Barranquilla

Además, el apasionado hincha aprovechó para mandarle un mensaje al equipo colombiano: "A los jugadores de nuestra Selección Colombia, que para estos dos partidos salgan pensando en forma tridimensional, es decir: con fe, con fuerza y con fútbol, para ganar estos seis puntos", concluyó.