Una decisión firme y valiente fue la que tomó Reinaldo Rueda en la previa de sus primeros partidos oficiales con la Selección Colombia. Y es que no es para nada fácil pasarle el borrador a James Rodríguez, el símbolo y más famoso jugador de los últimos años en el seleccionado colombiano. Mucho más, cuando se vienen dos partidos trascendentales frente a Perú y Argentina, por la Eliminatoria sudamericana.

James Rodríguez no estará con la Selección Colombia en los partidos contra Perú y Argentina

Publicidad

Sin embargo, hay razones para sopesar y hasta apoyar la decisión de Rueda y su cuerpo técnico. Hace décadas, al hablar de convocatorias se acuñó en el país "el hoy y el ahora". Esto para hacer referencia del presente y vigencia que debían tener los futbolistas para ser llamados a la Selección.

Y precisamente ese hoy y ese ahora no acompaña a James, quien no terminó jugando en Everton a causa de las lesiones, que estuvo lejos de su nivel y exquisitez para marcar diferencia en el equipo que dirige Carlo Ancelotti y pasó más tiempo en el departamento médico, que en las canchas. No juega desde el 16 de mayo frente al Sheffield United, en la jornada 36 de la Premier League.

"Con respeto, James Rodríguez no se encuentra en nivel para estar en Selección Colombia"

Es evidente que Rodríguez Rubio es un crack, pero su momento no es para nada halagador. Al no estar bien, en su plenitud, es mejor darle paso a otro futbolista que venga entero, con continuidad y listo para la guerra.

Publicidad

La decisión tomada por el profesor Rueda es un golpe de autoridad. Es una decisión dura, pero que también sirve para dejarle un mensaje al resto de futbolistas, en la que es claro que el que manda es él como cabeza de grupo y que ningún nombre y apellido estará por encima del colectivo, del grupo, de la Selección Colombia.

Así llega Edwin Cardona a la Selección Colombia: sus números con Boca Juniors

Publicidad

Ya en septiembre y octubre, cuando se retomen las Eliminatorias, en el segundo semestre de 2021, si James Rodríguez retoma el máximo nivel, bienvenido a la Selección. Ya ahí, lo que faltaría ver es si el jugador ya habrá olvidado este episodio, que según su comunicado no le gustó ni cinco.