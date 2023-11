El jugador de la Selección Colombia que desde ya sueña con ganar la Copa América 2024

Jhon Lucumí fue una de las figuras de la Selección Colombia en las pasadas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. El zaguero central evitó en la raya un gol cantado de Paraguay, en Asunción, a 'Tacuara' Cardozo y hoy en día es uno de los muros defensivos del combinado que dirige Néstor Lorenzo.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron en exclusiva con el exjugador del Cali y actual deportista del Bolonia, de Italia. Habló de cómo tomaron en el vestuario los triunfos frente a Brasil y la 'albirroja'.

"Agradecido con Dios por poder jugar y estar en los paridos, claramente feliz, lograr 6 de 6 ante rivales tan difíciles y obviamente ganar los puntos en casa y luego en Paraguay, nos deja contentos y motivados; nos da un plus luego de la lesión que tuve. Tratar con estos partidos de Selección agarrar ese ritmo y volver a tener esa continuidad que tenía. Ganando obviamente que la felicidad es completa", dijo de entrada Lucumí, a la mesa de periodistas.

El futbolista de la 'tricolor' no dudó en afirmar que las dos victorias le da un plus adicional para lo que viene el año entrante. También se refirió al invicto.

"Tratamos, partido a partido, de dar lo mejor, estamos intentando no pensar en eso, sino en dar el cien por ciento y lo hacemos. Estamos mas cerca de ganar; para nadie es un secreto que nos da felicidad lo que estamos logrando, cómo estamos compitiendo, estamos apostando a lo más alto que podamos".

Otras declaraciones de Jhon Lucumí:

*En el partido contra Paraguay no le dijeron a los delanteros que anotaran más...

"En el entretiempo le dijimos (risas). Contra Paraguay hicimos un gran primer tiempo, con posición de balón, le dice uno a los muchachos: 'deberíamos asegurar el partido con otro golcito'; cuando faltan 10 minutos, no digo miedo, pero sino te sueltas de la misma manera; no se pudo marcar otro gol. Al final, se logró la victoria".

Jhon Lucumi, defensor de la Selección Colombia. Foto: AFP

*Los goles que lleva en su carrera deportiva

"Muy pocos goles, pero los evitó".

*La jugada del gol que evitó contra Paraguay

"Todo el mundo contento por eso, pero con esa jugada uno sale muy contento; cuando acabas con el arco en cero, en mi caso que soy defensor, salgo más contento cuando el arco está en cero, que si ganamos y nos hacen un gol".

"Son momentos claves del partido, ayudar al equipo y a la Selección te llena de satisfacción y esa jugada en el minuto que iba, que el equipo pudiera lograr esa seguridad. Desde que uno trabaja, uno dice que hasta que el balón no pase la línea de gol, uno puede hacer algo".

Su relación con Yerry Mina:

"Creo que es un trabajo que ya se viene realizando, trabajamos por el mismo objetivo y la idea es tratar de formar esa familia con todos y eso se ha generado siempre en esta Selección, la persona que llega se arropa como si estuviera hace mucho tiempo, cuando entramos al campo se nota esa conexión y así, las cosas salen más fáciles".

Con qué jugadores comparte habitación en la Selección:

"Siempre nos toca en una habitación solos, pero tenemos espacios para compartir. Tratar de aprovechar ese tiempo porque es un poco, conversar con los compañeros y crear ese 'feeling', esa conexión".

Las eliminatorias...

"Sin duda alguna en algunos aspectos influye, está toda la gente capacitada para ayudarnos y que nos determine el ritmo del partido, que las próximas fechas FIFA puedan ser en Europa va a ser más fácil en lo que puedan ser los partidos a enfrentar".

Antes era delantero y luego pasó a defensor...

"Llevo no más tres goles, imagínate.... fue más por mi estatura, ahí en la escuela siempre era de delantero, pero después cuando había partidos más complicados, y yo era alto, me mandaban atrás. Cuando pasé al Cali, me retrasaron poco a poco".

Colombia, favorita en la Copa América

"No sé si uno de los favoritos, pero tenemos todas las ganas de ganar algo importante y de competir como lo estamos haciendo y si lo hacemos de estar manera, Dios permita. Jugando así como estamos jugando y ser más competitivos podemos estar más cerca de lograrlo".