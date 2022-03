"El mensaje de James Rodríguez no fija posiciones, no asume culpas, no hace juicios"

Este miércoles se dieron más reacciones y repercusiones luego del fracaso de la Selección Colombia de mayores que, más allá de ganarle 0-1 a Venezuela en Puerto Ordaz, quedó sin posibilidades de llegar al repechaje para el Mundial Qatar 2022. Al final, fue Perú el que se alzó con la quinta posición de la fase clasificatoria de la Conmebol, gracias a su victoria contra Paraguay y al acumular 24 unidades.

"Hoy no hay un Falcao, no hay un Juan Cuadrado; ¿James Rodríguez alcanzará para otro Mundial?"

Publicidad

Hace pocas horas, James Rodríguez manifestó en su cuenta de Instagram se sentimiento de pesar por la eliminación y también dejó un interrogante sobre su participación o no en un nuevo proceso del seleccionado colombiano.

Al respecto, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Javier Hernández Bonnet le dio un vistazo al gesto del mediocampista cucuteño. Así dijo que "se conoció un mensaje de James Rodríguez es sus redes. Pero es una tibia posición, no fija posiciones, no asume culpas. Dice que se encuentra triste, pero de ahí para adelante no dice nada. Él ya es grandecito como para hacer un juicio frente a sus compañeros, los directivos y si se quiere, también con nosotros los periodistas".

Publicidad

Juan Fernando Quintero: "Y en las malas, más; nos volveremos a levantar y seguiremos intentándolo"

Hernández Bonnet agregó que "ese es un mensaje sin compromiso. Asumamos dónde nos equivocamos. Qué nos cuente porqué un malestar interno con él; el distanciamiento suyo con el técnico Rueda y así poder organizar la casa. Que él se mire hacia adentro. Los pecados de James no son con la pelota, eso es claro y no es de ahora, es desde su tiempo en categorías juveniles".

Publicidad

¿Qué escribió James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial 2022?

"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", escribió en un apartado James Rodríguez.

¿Qué jugadores de la Selección Colombia estarían en duda por su edad, pensando en un nuevo proceso?

Publicidad

A eso complementó que "me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar".