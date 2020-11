“El Metropolitano no le trae buenos recuerdos a Uruguay, la Selección Colombia es favorita”

Este viernes, la Selección Colombia recibirá la visita de Uruguay en el marco de la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial Catar 2022.

Precisamente, sobre el encuentro de este viernes GolCaracol.com invitó a Juan Prandi, periodista ‘Amanecer FM’ de Uruguay, quien expresó las sensaciones que se tienen del partido desde territorio ‘charrúa’.

Y es que, para Juan Prandi, el máximo escenario deportivo de los barranquilleros no ha sido el mejor estadio para Uruguay, en las Eliminatorias Sudamericanas .

“El Metropolitano no le trae buenos recuerdos a Uruguay porque le cuesta a jugar con altas temperaturas, lo ha sufrido también en Quito donde caía 4-0 contra un equipo que tenía menos nombres. Ahí el rendimiento de los uruguayos baja considerablemente, suponemos que el ‘Maestro’ Tabárez ya tomó los correctivos para que no se repita la historia”, indicó.

El horario del partido fue algo polémico para los ‘celestes’, quienes siempre sufren con el calor.

“Al principio eso generó molestias, sabiendo la temperatura allá. Es claro que jugar a las 3:30 es muy duro, pero toca jugarlo así. Nosotros aquí no estamos acostumbrados a eso, hemos tenido noches frías últimamente y el clima lo va a sufrir el equipo”, agregó.

Uruguay llegó con varias ausencias a Barranquilla, para enfrentar a Colombia, algunos jugadores de la élite europea no estarán presentes este viernes.

“Federico Valverde es la baja más difícil del equipo, no hay que olvidar a Matías Vecino que hace rato está lesionado. El mediocampo no es el mismo con el que soñaba el ‘Maestro’, lo mismo atrás donde hay varias bajas, pero la del jugador del Real Madrid es la más sensible, creo que Uruguay será más conservador”, aseveró.

El dubitativo inicio de los ‘charrúas’ ha generado comentarios en contra del trabajo que realiza el ‘maestro’ Óscar Washington Tabárez en el sur del continente.

“El proceso Tabárez ha hecho cosas importantes, pero no ha ganado lo que el uruguayo estaba acostumbrado, ha ganado Copas Américas, pero en Mundiales no ha tenido la participación deseada, en Eliminatorias siempre le cuesta y por eso tiene críticas muy duras. Una dura derrota haría las cosas más difíciles para Uruguay, pero no creo que el puesto del técnico esté en disputa por cómo llega el equipo, no sería raro una derrota”, aclaró.

Y para concluir, Juan Prandi dijo que “especulando un poco, creo que Uruguay puede sacar un empate, pero obviamente el favorito es la selección de Carlos Queiroz ”

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram