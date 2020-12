El nuevo técnico de Selección Colombia: la gente del fútbol y su opinión sobre el sucesor de Queiroz

Necesariamente ya hay que pasar la página del episodio de Carlos Queiroz como director técnico de la Selección Colombia y es tiempo de mirar al futuro, pensando en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022 que volverá a tener fechas en el mes de marzo de 2021.

Mientras que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol arrancan con su proceso de elección y justo en el momento en el que los hinchas inundan las redes sociales con sus comentarios; GolCaracol.com hizo un sondeo breve entre gente de nuestro balompié, con experiencia y recorrido.

¿Quién debe ser el técnico de Colombia?, fue el interrogante formulado. Acá algunos conceptos:

Juan Carlos Osorio

"Debe ser colombiano, no tengo más que agregar".

Norberto Peluffo

"El técnico colombiano es muy capacitado, pero el problema es que estamos en un país polarizado, incluyendo el fútbol. Así el DT colombiano entra perdiendo. Pareciera que Reinaldo Rueda es el que menos polariza".

Osman 'Fosforito' López

"Hay técnicos colombianos de mucha capacidad. 'Bolillo' Gómez, el profesor Osorio, Luis Fernando Suárez, quienes están esperando la oportunidad. Y no olviden a José Pékerman".

Eduardo Pimentel

"El técnico de la Selección Colombia debe ser extranjero. En lo particular, me gusta Marcelo Bielsa. Sin embargo, hay cosas de manejo que no son fáciles para entrenadores de gran renombre".

Francisco Foronda

"Hoy yo tengo tres candidatos. 'Bolillo' Gómez se encuentra sin equipo, otro es Reinaldo Rueda. O de lo contrario, que traigan a José Pékerman, quien mal o bien nos llevó a dos mundiales".

Diego Barragán

"Creo que el tema del nuevo seleccionador de Colombia no debe pasar por la nacionalidad, aunque la historia nos da muchos indicativos. Hoy no es un tema fácil para los que contratan".

José Fernando Salazar

"En un país de doble moral, yo traería a 'Bolillo' Gómez. Y si no se puede dar, echaría mano de Juan Carlos Osorio. Esos son los dos mejores técnicos de Colombia. Después, otros candidatos como el profe Pinto y Reinaldo Rueda".

Pedro Sarmiento

"Tiene que llegar un técnico colombiano, el profesor 'Bolillo' Gómez es un hombre capacitado, se dice que está pasado de moda, pero mire su hoja de vida y verá. Él puede tomar esa selección y clasificarla. No sé cuál es el argumento que tienen para traer un técnico, pero se han equivocado".

Mario Vanemerak

"El DT de Colombia tiene que ser colombiano. Pero tiene que ser un colombiano con los huevos bien puestos, que no se deje influenciar de nadie, ni de directivos, ni de periodistas. Y que no sea que un día o dos; que se quede cinco años".

Kilian Virviescas

"Para la Selección Colombia que contraten a un colombiano. Hay dos nombres que pueden ser buenas opciones como Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio".

Luis Alberto 'Chiqui' García

"Lo primero es que debe ser sin intermediarios, ni agentes, que sea directo entre la Federación y el técnico. Más allá de eso, sea colombiano o extranjero debe tener una excelente relación con los jugadores".

Álvaro Aponte

"El técnico tiene que ser colombiano y mis candidatos son Juan Carlos Osorio o Reinaldo Rueda".