“El partido le sirve a la Selección Colombia para el inicio del proceso y a Guatemala para crecer”

Se aproxima el partido entre la Selección Colombia y la de Guatemala, y desde el elenco rival palpitan y tienen mucha expectativa de lo que será el compromiso de este sábado, en Estados Unidos. Así lo expresó Ricardo Jerez, arquero de combinado de ese país, con recordado paso en Alianza Petrolera y Deportivo Cali.

El experimentado guardameta atendió a GolCaracol.com para analizar lo que será este encuentro, de cómo ven a la ‘tricolor’ y de cómo llega el equipo centroamericano.

Además, Ricardo Jerez opinó de la calidad de los futbolistas colombianos, y específicamente del tema de los arqueros en la Selección de nuestro país.

¿Qué análisis hace de este Colombia vs Guatemala?

“Veo un partido muy lindo contra la Selección Colombia, a nosotros no sirve para seguir creciendo de cara a los objetivos principales que tiene este grupo. A Colombia también le sirve para el inicio de este nuevo proceso, y combinará muchos jugadores de experiencia y nuevos, entonces para nosotros es lindo enfrentar este partido. Lo afrontaremos con gran seriedad para tratar de hacer un gran encuentro y sacar un buen resultado”.

¿Cómo llega Guatemala a este partido?

“Guatemala llega muy bien, con nuevo proceso que comenzó este año, de la mano de Tena, que es conocido en el fútbol mexicano. Hay grandes jugadores, con ilusión de trascender, muchos están en el extranjero, están intentando sobresalir. Es una selección renovada, con grandes elementos que intentaremos tener el boleto del Mundial 2026, pero desde ahora nos estamos preparando y las competencias las estamos enfrentando con mucha seriedad en busca de encontrar el buen funcionamiento y los objetivos”.

¿De qué colombiano hablan en su selección?

“Creo que mencionar un nombre en esta selección Colombia es difícil, porque las figuras son muchas, son jugadores top a nivel mundial, más allá de Falcao García, o Rafael Santos Borré. Hoy en día tienen a Luis Díaz que sabemos lo que es, que viene de jugar la final de la Champions. Es un honor y a la vez vamos a dar lo mejor para aprovechar este tipo de fogueos para conseguir los objetivos”.

¿Cómo ve el tema del arco en la Selección Colombia?

“El tema del arco en Colombia nunca ha sido un problema, tienen un grandísimo arquero como David Ospina, que ha aportado mucho a la selección y los equipos. Es sobrio y muy seguro. Tienen ahí también a Camilo Vargas, que hoy por hoy es como el mejor arquero en la liga mexicana y está también Montero que está teniendo un gran momento en Millonarios. Cualquiera de los tres está para responder, en el arco tienen un candado atrás con cualquiera que ataje”.

¿Qué recuerdos tiene de Colombia?

“Hermosos recuerdos, la verdad que Colombia es un país que llevaré en mi corazón porque mis hijos son colombianos. Siempre estoy pendiente de las noticias de allá, deportivas y de todo ámbito. Me encantaría volver en algún momento, dejé grandes amigos, conocidos, es un país que me abrió las puertas, que me permitió crecer en mi carrera. Les tengo mucho aprecio y amor y siempre me gusta que todo esté bien allá”

¿Cuál es la actualidad de Ricardo Jerez?

“Para mí es un orgullo honor seguir estando vigente dentro del fútbol, en la selección nacional, porque cuando uno está acá es porque ve elementos para ayudar en los objetivos que se plantea. Contento por el buen presente en mi equipo, es un honor. Me queda solo aportar, dar lo mejor en cada partido y convocatoria que es lo que a uno más le gusta”.