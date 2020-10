El polémico análisis de periodista sobre el horario del juego Colombia vs. Uruguay, en Eliminatoria

View this post on Instagram

¿Es trampa jugar en Barranquilla a las 3:30PM? • • • • • #colombia #f #igerscolombia #conmebol #ig_colombia #conmebolsudamericana #galeriaco #medellin #soccer #colombia_folklore #copasudamericana #bogota #futebol #colombiatravel #colombia_estrella #argentina #colombia_greatshots #conmebolcopasudamericana #idcolombia #colombiana #atl #colombianiando #tirolibre #colombian #crack #colombianas #conmebolpefwc2018 #cartagena #pensaenfut #loves_colombia