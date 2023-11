El puño de la emoción que causó gran revuelo: el 'Pulpito' y el 'Cole' y sus risas tras lo ocurrido

Las emociones estuvieron a 'flor de piel' luego de que Rafael Santos Borré marcara desde el punto penal frente a Paraguay por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, pues el delantero, con su anotación, logró darle el triunfo a la Selección Colombia y otros tres importantes puntos para que el combinado 'tricolor' se siga acomodando en la parte alta de la tabla.

Gritos, abrazos y alegría se vivió en varios de los hogares colombianos debido al tanto y claramente, los aficionados de la 'tricolor' que se encontraban en el estadio Defensores del Chaco también estallaron de emoción, unos más que otros, pues la imagen con la que se quedaron todos fue la del puño que se llevó el 'Cole', uno de los hinchas más representativos del combinado nacional, de parte del 'Pulpito'.

"Los tentáculos míos se alargaron. Cuando vi mi tentáculo, ya estaba en la cabeza del 'Cole', traté de frenarlo, pero el ya estaba parado ¡Perdóneme, papito!", de esta manera y con un toque de humor, el 'Pulpito' narró lo ocurrido.

Sin embargo, el 'Cole' respondió a lo dicho y también dio su versión de los hechos. "En mi corazón no hay resentimiento. Yo te quiero, pero sentí que me mareaba. Le dije: ''Pulpito', estoy volando' y me dice: 'no, fue que te jodí', o sea que todo fue premeditado", entre varias carcajadas comentó lo que sucedió.

Finalmente y en 'tentáculos' del 'Pulpito', terminó afirmando que no hay rencor por lo ocurrido y que todo esto quedará como una anécdota más de muchas que tienen juntas. "Hemos compartido durante muchos años, no hay resentimiento en mi corazón", dejó en claro el 'Cole'.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia en su partido contra Paraguay Foto: AFP

La Selección Colombia es una de las cuatro selecciones que se mantienen invictas en este año 2023 compartiendo este importante logró con Inglaterra, Bélgica y Portugal. Además, es el único equipo del continente americano que no conoce la derrota a lo largo de este año.

Sin embargo, para finalizar el año bajo esta condición el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo deberá sacar un resultado positivo contra sus siguientes dos rivales, Venezuela y México.

Al conjunto 'vinotinto' lo deberá enfrentar el próximo 10 de diciembre en el DRV PNK Stadium, escenario deportivo en donde el Inter Miami oficia como local.

Por otro lado, se verá las caras con el 'Tri' el 16 de diciembre en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, este siendo el último encuentro que la Selección Colombia enfrentará en el 2023.