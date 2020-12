"El representante de Reinaldo Rueda está en Colombia exclusivamente para resolver oferta de la FCF"

Las novedades en cuanto al próximo director técnico de la Selección Colombia no paran. Este martes, se volvieron a presentar noticias respecto a las negociaciones que desde hace días manejan la Federación Colombiana de Fútbol y Reinaldo Rueda para que se convierta en el nuevo seleccionador nacional.

"Romy Abbas es el representante de Reinaldo Rueda y se encuentra en Colombia. Él vive en Emiratos y vino exclusivamente a resolver el tema de Reinaldo Rueda y la oferta de la Federación Colombiana de Fútbol. Él es el que se sienta a estructurar el contrato, el billete y demás. En este momento no sé si todavía está en la Federación pero lo que sí es cierto es que sí entró en horas de la mañana a la FCF", reveló Javier Hernández Bonnet , director general del Gol Caracol, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

"Evidentemente la negociación ha comenzado de manera formal. Ya hay un cara a cara en cuanto a la vinculación", agregó Ricardo Orrego , jefe de Deportes de Noticias Caracol y que también informó que: "En Chile hablan de una indiferencia entre Rueda y los jugadores. Es decir cada vez está más lejos de Chile y más cerca de Colombia".

El periodista en concretó hizo referencia a un artículo publicado por el diario chileno 'El Mercurio', en el que afirma que "entre los jugadores de 'La Roja', la casi segura salida de Rueda no está causando especial conmoción", ya que los futbolistas no están conformes con las últimas decisiones del entrenador vallecaucano, como por ejemplo, la de no convocar al delantero Eduardo Vargas para los últimos encuentros.

En ese sentido, Hernández Bonett también dio su versión: "Desde el momento que Rueda aceptó una conversación con Colombia, cerró todo vínculo con los jugadores de Chile. Está corriendo un riesgo muy grande porque ya no tiene oportunidad para dar reversa".

Por su parte, 'El Mercurio' reveló que la decisión del técnico colombiano para negociar con la 'tricolor' se dio a raíz de las palabras del presidente de la ANFP, abriéndole la puerta para una salida negociada del combinado chileno.

"Quienes conocen a Reinaldo Rueda confiesan que el factor que terminó por convencerlo de analizar la propuesta de la selección colombiana fue escuchar a Pablo Millad, presidente de la ANFP: 'Nosotros como federación, hemos dejado las puertas abiertas para que se quede y también por si se quiere marchar a otra selección'", dijo el diario.

Lo último que se sabe respecto al tema de Reinaldo Rueda y sus diálogos con la FCF es que su representante Romy Abbas, almorzó con los dirigentes de la entidad rectora de la selección 'cafetera', después de la reunión sostenida en la mañana de este martes, según informó Camilo Poveda, también periodista de 'Blog Deportivo'.