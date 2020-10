Eliminatorias Sudamericanas: exjugadores de la Selección Colombia piden a Rafael Santos Borré

Este viernes Carlos Queiroz dio la nómina de convocados de la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. De inmediato, se hizo sentir el nombre de Rafael Santos Borré porque el delantero no fue llamado para los partidos de la ‘tricolor’ contra Venezuela y Chile.

Muchos esperaban el llamado del barranquillero a la 'tricolor' por el gran nivel que ha mostrado en River Plate. Algunos exjugadores del combinado patrio se han hecho sentir sobre este caso, Arnulfo Valentierra, Gabriel ‘Barrabas’ Gómez, Jorge Bolaños, Elkin Murillo, Juan Jairo Galeano y Faustino Asprilla señalaron que faltó el llamado del atacante del ‘millonario’.

Esto fue lo que expresaron los exjugadores de la Selección Colombia en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, este viernes:

Gabriel 'Barrabás' Gómez

“Queiroz llamó a lo que él le conviene para tener su estilo de juego. De pronto yo creo que Borré merecía estar en la Selección, pero tiene jugadores muy buenos como Radamel Falcao, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel y son importantes”.

Arnulfo Valentierra

“Hay dos grandes ausentes en la Selección, Santiago Arias venía trabajando, más allá del cambio de equipo siempre será un jugador importante. Borré siempre le da espacio a que otro jugador entre y es un atacante interesante en River y creo que debió ser llamado, pero el que manda es Carlos Queiroz”.

Jorge Bolaño

“En las convocatorias se dice que hay unos que sobran y otros que faltan. Los llamados a la Selección se ganan con rendimientos, minutos y cualidades. Todos se ganan el llamado a la Selección, ninguno sobra, yo lo viví, hacía las cosas bien y no me llamaban. Hoy hace falta Borré, se lo merece, tienen minutos, goles, títulos ganados, en fin, creo que lo merecía”.

Faustino Asprilla

“Yo creo que faltaron, aunque la gente dirá que estoy loco, pero se debió llamar a ‘Quinterito’ y a Edwin Cardona, y lo de Santos Borré no se entiende, por el rendimiento que está teniendo, ese tipo de jugadores no se pueden desperdiciar. Santos Borré por el rendimiento y los otros dos que aunque no estén jugando son jugadores que te pueden dar una mano en partidos de estos que se pueden complicar, Venezuela se va a encerrar y necesitas ese tipo de jugadores que te desequilibran y te dan un mano a mano, yo no los hubiera descartado. No sé qué tiene que hacer ese muchacho Borré para estar en una convocatoria”.

Juan Jairo Galeano

“Creo que es una nómina conformada al momento que están viviendo cada uno en sus equipos, me parece que está muy bien y analizada por parte de Queiroz. Me queda la duda del jugador Steven Alzate a quien yo cambiaría por Daniel Muñoz y también cambiaría a Alfredo Morelos por Rafael Santos Borré”.

Elkin Murillo

“En la lateral derecha falta un jugador de salida y termine la jugada y tenemos dos muchachos, el caso de Carlos Arboleda de Santa Fe y Marlon Piedrahita de Junior, y en la zona de volantes pienso que el muchacho Víctor Cantillo se merece su llamado. Lo de Rafael Santos Borré me extraña bastante, él viene haciendo las cosas bien y se merece una convocatoria a la Selección Colombia”.

Por otro lado, Luis ‘Bendito’ Fajardo aclaró que la nómina convocada por Carlos Queiroz está bien estructurada y que los jugadores darán todo de ellos para conseguir la victoria.

“Me parece que es una nómina completa, equilibrada en todas las líneas, no sabemos la titular, pero la que utilice será completa, en zona de creación estamos dando mucha responsabilidad a un solo jugador, me gustaría más fuerza y volumen y poner a jugar a delanteros tan importantes”, indicó el ‘Bendito’ Fajardo.

El planteamiento de Carlos Queiroz en la Selección Colombia lo será todo, así lo aseguró Luis Fajardo.

“Me gusta la nómina, esperemos como planteará todo Carlos Queiroz porque hay que comenzar con pie derecho, esperamos sea el mejor, y soñar con estar de nuevo en un Mundial, me ilusiono con el nivel de varios jugadores”, concluyó el ‘Bendito’.

