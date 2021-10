"En Brasil están preocupados por la lesión de Miguel Borja y su participación con Colombia"

Miguel Borja salió lesionado del último compromiso de Gremio y es la gran duda para la Selección Colombia, en la siguiente triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sobre esa situación, Marina Granziera habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y reveló detalles de lo que se comenta en territorio carioca al respecto del delantero nacido en Tierralta, Córdoba.

"Los periodistas de Brasil están muy preocupados por Miguel Borja y su viaje a Colombia, para jugar con la selección. Ha sido un jugador importante, que no viaje Borja es buena noticia para Gremio, para Colombia no. En estos momentos se está esperando cómo saldrán los exámenes. Aparentemente, la lesión de Borja no lo dejará jugar el próximo jueves, habrá que ver la posibilidad de los dos siguientes compromisos", expresó la periodista.

Así las cosas, habrá que esperar lo que suceda con los exámenes médicos para ver si realmente Reinaldo Rueda podrá contar con el exatacante del Junior de Barranquilla, quien fue vital en el último partido contra Chile, en la 'arenosa'.

