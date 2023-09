En Chile le ponen la lupa a Rafael Santos Borré, en la previa de Chile vs. Colombia

Chile y Colombia se enfrentan este martes por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y en el país 'austral' siguen de cerca a los futbolistas de la 'tricolor', están atentos a todos los movimientos por parte de los dirigidos por Néstor Lorenzo y a uno de los futbolistas a los que no quitan los ojos de encima, al que le ponen la lupa es a Rafael Santos Borré.

Este lunes, el delantero barranquillero es portada y noticia en los principales diarios de Chile y es que recordemos que el actual futbolista del Werder Bremen, de Alemania, fue el autor del gol del triunfo del combinado de nuestro país frente a Venezuela en el estadio Metropolitano, de la ciudad de Barranquilla.

Uno de los tabloides que alabó al exjugador del Deportivo Cali fue 'La Tercera', que avisó de entrada que Borré Maury es "la figura de Colombia que amenaza a Chile". No dudan en resaltar sus movimientos en el campo de juego y agregan que por sus goles y gran disposición ya se ha ganado un lugar en la ofensiva de la Selección Colombia.

"El 'Comandante', apodado así por su característica celebración de saludo marcial, está asentado como el ariete de la Tricolor. Con la ausencia de Radamel Falcao García o la pérdida de protagonismo de jugadores como James Rodríguez, que jugó solo 15 minutos ante Venezuela, y Juan Guillermo Cuadrado, que salió en el entretiempo y fue uno de los más criticados por su rendimiento, el centrodelantero toma un rol más principal dentro del equipo", se leyó en el medio anteriormente citado.

Publicidad

Igualmente, destacan su trayectoria deportiva y los clubes por los que ha pasado como es el caso de River Plate, equipo en el que brilló y esto le permitió emigrar al fútbol del 'viejo continente'. Destacan su "trabajo laborioso" y de "sacrificio", su actitud dentro de la cancha y su movilidad.

"Santos Borré no había logrado anotar. Estaba en deuda en esa faceta. No obstante, su presencia no se ponía en duda, pues su esfuerzo era clave en el sistema", agregó 'La Tercera'.

Así las cosas, en Chile el 'Comandante' se está llevando todo los 'flashes' de la prensa por su buen presente con la 'amarilla''.

Publicidad

Recordemos que la 'roja' viene de caer por 3-1 frente a Uruguay por lo que es de suma importancia ganar de local. Colombia, por su más tarde, enfrenta este duelo con un poco más de tranquilad tras vencer a Venezuela en el 'Metro'.