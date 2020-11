"En la Selección Colombia hay grupos de jugadores enfrentados, se fueron a las manos"

Un día después de la goleada 6-1 que recibió la Selección Colombia frente a su similar de Ecuador , en Quito, se conocieron detalles de la intimidad del combinado nacional que no hablan bien de la convivencia entre los jugadores.

Javier Hernández Bonnet, director general del Gol Caracol, reveló este miércoles, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', las divisiones que existen en el camerino y que pudieron incidir en el resultado con los ecuatorianos.

"Hay grupos enfrentados al interior de la selección, hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos. Hubo un jugador que apercuelló a otro, los dos de nivel internacional, en esta doble fecha de eliminatorias, lo que quiere decir que el tema ha llegado al punto de irse a las manos", aseguró Hernández Bonnet.

"Yo no sabía, me lo contó una fuente esta mañana, que en 2015, José Pékerman, para arreglar un conflicto que hubo entre dos jugadores, les dijo ‘arreglen ustedes eso o yo me voy, no tengo problema’. Que es muy parecido lo que le está haciendo ahora Queiroz", agregó.

Hernández también contó que el entrenador portugués habló con todos los jugadores, una vez terminó el partido en el estadio Casa Blanca de Quito.

De otra parte y en el mismo sentido, el comentarista Ricardo Orrego agregó que se habría dado malestar de un jugador por la capitanía de David Ospina en el partido del viernes pasado contra Uruguay.