Enrique Camacho: “No es la primera vez que en la FCF tienen en el radar a Miguel Ángel Russo”

Miguel Ángel Russo es uno de los nombres que están sonando en caso de que se de la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia .

En Argentina les preocupa que el actual técnico de Boca Juniors se vaya, por lo que hablaron con Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien conoce al estratega argentino.

“Sobre Russo hemos hablado en muchas oportunidades y no es necesario que me estén llamando ahora para preguntarme porque lo conocen muy bien, y siempre sobre él ha habido un apetito interesante de la Federación Colombiana de Fútbol. No es la primera vez que lo tienen en el radar”, señaló para ‘TyC Sports’.

Además, el presidente de Millonarios afirmó que “no me sorprende en lo más mínimo, Miguel Russo es una persona a la que quieren mucho en Colombia, es una persona muy respetada que tuvo una excelente relación con la hinchada, con los medios de comunicación y obviamente, resultados deportivos muy importantes. Entonces, es una persona que está en capacidad de ser un excelente candidato”.

Eso sí, Enrique Camacho dejó claro que no sabe cómo ve la opción actualmente la Federación Colombiana de Fútbol, pero que tendrían que hacer todo correctamente, hablando con Boca Juniors.

“Yo creo que se respeta de todas maneras la situación en que esté cada profesional. Creo que siempre tiene que existir la elegancia y la seriedad para hablar con el equipo con el cual está trabajando para que no haya ningún tipo inconvenientes. Solamente en la medida en que no hubiera inconvenientes, entraría uno a tomar definiciones”, finalizó.