"Es grato ver a Luis Díaz en buen nivel con la Selección Colombia y el Liverpool, de Inglaterra"

José Néstor Pékerman, entrenador de Venezuela, recuerda muy bien la época en la que Luis Díaz le servía como 'sparring' a sus dirigidos en la Selección Colombia, cuando dirigía a la 'tricolor'.

Justamente, en la rueda de prensa previa al partido contra el combinado patrio de este martes (6:30 p.m.), al entrenador argentino le preguntaron por los recuerdos que tiene del guajiro en los entrenamientos de aquella época.

"Es muy grato verlo ahora en este nivel en la selección y en Liverpool, no solo a él sino a todos los chicos que en ese momento nos ayudaban en Barranquilla. No me voy a olvidar de esos momentos que fueron importantes; tengo los mejores recuerdos de Díaz y de los demás", expresó Pékerman, quien dejó ver una leve sonrisa al traer esas añoranzas a colación.

Este martes, Pékerman tendrá que enfrentar a ese chico que le ayudaba a entrenar a su equipo, en la capital del Atlántico, y seguramente volverá a traer a colación esos días en los que lo veía jugar con la camiseta del Barranquilla FC.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Venezuela y Colombia?

Este martes 29 de marzo, a partir de las 6:30 de la tarde, la pelota rodará en el estadio Cachamay, de Puerto Ordaz, para que la 'vinotinto' se mida con la 'tricolor', en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.