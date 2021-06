"Es un irrespeto con los laterales izquierdos que ninguno haya sido llamado a la Selección Colombia"

La era de Reinaldo Rueda como director técnico de la Selección Colombia empezó de gran manera. El triunfo, con goleada 0-3, sobre Perú y el empate 2-2 contra Argentina, en la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas de junio, lo demuestran.

Sin embargo, hubo un tema que generó gran revuelo en la previa de dichos compromisos. Y es que en la convocatoria publicada por el entrenador, no había laterales izquierdos. Por eso, las opiniones, en su mayoría cuestionamientos, no se hicieron esperar.

Quien ocupó esa posición en el terreno de juego fue William Tesillo. Su rendimiento, frente a los 'incas' fue sobresaliente. No obstante, contra la 'albiceleste' no convenció y fue uno de los que más sufrió en cancha. De hecho, su calificación, por parte de los medios, fue baja.

Es así como, en Gol Caracol hablamos con Roberto Carlos Cortés, exfutbolista de la Selección Colombia, campeón de la Copa América 2001 y quien oficiara como lateral izquierdo, para conocer su opinión, como voz autorizada, sobre lo acontecido en la 'tricolor'.

"Con el respeto que el profesor Reinaldo Rueda se merece, porque ha demostrado muchas cualidades a lo largo de su proceso como técnico y por algo fue nombrado para nuestra Selección, pero es una falta de respeto hacia los laterales izquierdos que no sean llamados", afirmó.

Y es que si bien es consciente de que "los laterales en Colombia no están pasando por su mejor momento, merecen la oportunidad de ser vistos". De hecho, nombró dos opciones del extranjero como "Frank Fabra, titular en Boca Juniors, Johan Mojica, que ha sumado minutos".

Pero no fue lo único. Continuando por la misma línea crítica, expresó que "es un irrespeto con los laterales izquierdos, ya que puede que Tesillo haya cumplido, pero lo improvisan porque él es central y hay que darle la chance a quienes han trabajado en esa posición por la banda".

De igual manera, recordó cómo era en su época, cuando vistió la camiseta de la Selección Colombia, comparado con el manejo de hoy. "Entre nosotros había competencia. Nos trabajaban mental, física y futbolísticamente. Ahora, la banda izquierda es lo más preocupante", añadió.

Eso sí, también se mostró autocrítico y consciente de la falta de formación de laterales izquierdos. "Estamos más enfocados en formar jugadores de la mitad de la cancha hacia arriba. Debemos retomar lo que se hacía antes que es trabajar de atrás para adelante".

"Por ejemplo, cuando estuve en la Selección, estábamos Gerardo Bedoya, Iván López, Alex Viveros, Jersson González y mi persona. Había competencia. En este momento, no veo que pase eso en la posición de laterales izquierdos, más allá de que sí hay nombres", dijo Roberto Carlos Cortés.

Entre los que destacó y sugirió al entrenador Reinaldo Rueda, "están Gabriel Fuentes, del Junior de Barranquilla, y Héctor Quiñones, del América de Cali y quien me parece muy bueno, solo que, infortunadamente, las lesiones han afectado su regularidad".

Para finalizar, Roberto Carlos Cortés sentenció con un contundente: "no sé qué pensará el cuerpo técnico. Son decisiones respetables. Me pone triste que no hayan llamado a laterales izquierdos netos porque están dando a entender que no hay o no sirven, cuando sí hay opciones".