Esposa de Mateus Uribe y el tema Selección Colombia: "¿Quién no quiere ir al Mundial?...maduren"

La Selección Colombia sigue siendo tema en nuestro país. Mientras que se esperan reuniones de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y los jugadores se reintegran a sus equipos con el paso de las horas; en las redes sociales se siguen dando reacciones y repercusiones por la crisis de resultados del seleccionado de nuestro país, que se alejó de las posbilidades de clasificar al Mundial Catar 2022 ante las derrotas sufridas contra Perú y Argentina.

En ese orden de ideas, no solamente los jugadores son criticados. Las duras palabras también tocan a las familias y por lo menos así lo exteriorizó en las últimas horas Cindy Álvarez García, la esposa de Mateus Uribe.

Cabe indicar que el volante del Porto fue uno de los apuntados en medio de las caídas contra los 'incas' y los 'albicelestes'.

Con ese panorama, Álvarez García indicó que "mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, fuertes, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo, a los otros jugadores. Hoy me tienen el Instagram estallado... Que nos dejaron fuera del Mundial...".

La antioqueña también agregó que "miren, nadie juega para perder. Ni mi marido ni los otros jugadores. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren. ¡Me tienen mamada!".

El seleccionado colombiano se ubica en la séptima posición de la tabla con 17 puntos, superada por Chile (19), Perú (21) y Uruguay (22). En las fechas del 24 y 29 de marzo, se recibe a Bolivia en Barranquilla y se vista a Venezuela.

