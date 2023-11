Falcao García brilla con Rayo Vallecano y su nombre ya suena en el radar de la Selección Colombia

Este miércoles 1 de noviembre, Radamel Falcao García se ha convertido en el centro de atención de la agenda futbolera, pues, con dos anotaciones y una lúcida actuación, el ‘tigre’ demostró que la calidad y olfato goleador se mantiene intacto.

Y justamente, frente a lo que fue su lúcida actuación, inmediatamente se abre el debate sobre si debería o no ser convocado a la Selección Colombia en la próxima doble jornada eliminatoria contra Brasil y Paraguay, así como lo analizaron cuatro invitados de ‘lujo’ en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Falcao sería un jugador bastante interesante para el esquema de la selección, ahorita el problema es que se llega, se crean muchas oportunidades y no se concreta, entonces eso es lo que a nosotros nos está perjudicando, los partidos se nos están complicando y si a James se le está dando la posibilidad por qué no a Falcao, que ellos son jugadores que le han dado muchas alegrías al país”, fueron las palabras de Adolfo Valencia.

Sumado a eso, el ‘tren’ se sinceró, enfatizando que aunque el ‘tigre’ no está para jugar un partido completo, sí lo podría hacer por un tramo importante del juego: “No digo que juegue los 90 minutos, pero yo sé que en 45 minutos que le den a Falcao en la selección es mucho lo que puede aportar”.

Falcao García en acción de juego con el Rayo Vallecano Foto: Rayo Vallecano

Publicidad

Por otra parte, Rubén Darío Hernández no se mostró muy positivo con que se dé el llamado del atacante samario, debido a que viene una calidosa y talentosa camada de jóvenes haciéndose camino en el combinado nacional: “Considero que hay momentos y ciclos que uno como deportista y como futbolista y más como goleador también pudo haber cumplido en la selección, en el transcurrir cuestiones del fútbol y demás”.

“Falcao es uno de los referentes, de los goleadores del país, pero creo actualmente hay muchos jugadores de otra talla que pueden aportarle aparte de los goles mucho fútbol, caso como el de Mateo Casierra, el mismo Jhon Córdoba que son goleadores en ligas tan importantes en el fútbol mundial hace que tengan mucho mérito para estar. Hay que abrirle campo y espacio a estos jugadores que vienen con mucha potencia y fuerza futbolística y a nivel de goles también”, complementó el exfutbolista de 58 años de edad.

*Otras declaraciones sobre si Falcao debe ser o no convocado a la Selección Colombia:

Publicidad

Leider preciado..

“La verdad que para mí en lo que Falcao ha hecho y está haciendo mantener su carrera vigente, a veces juega a veces no y mire lo que hace cuando le toca entrar, para mí sí debería estar convocado, es un líder en la selección, una persona en la cual lo llamen o no siempre es positivo, aporta cosas importantes. No hay más que descifrar de Falcao, es el mayor goleador está ahí para aportar a los jóvenes”.

Radamel Falcao García en acción con Rayo Vallecano Foto: AFP

Hamilton Ricard...

“Por presente no, por pasado, goles, goleador histórico y por lo que es el 'tigre’ yo sí lo llamaría, aunque siempre hay que llamar al que en mejor momento esté, las Eliminatorias Sudamericanas no son fáciles, son muy duras, siempre pedimos la justicia que se llame a los de mejor momento porque genera competitividad”.

“Todos sabemos que Falcao no está en su mejor momento, pero los técnicos aprovechan y sabemos que el ‘tigre’ es de la entraña del técnico Lorenzo y eso no solo pasa en la selección; si lo llama bienvenido sea, pero si no sería algo normal porque hay jugadores que vienen en otro mejor nivel”.