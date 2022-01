Falcao García: “Desde hace un tiempo, vivo el venir a la Selección como si pudiera ser la última”

Falcao García se mostró sereno y habló de la actualidad de la Selección Colombia luego de la dolorosa derrota 1-0 con Perú, por Eliminatorias Sudamericanas.

“Es innegable la frustración que sentimos por la derrota con Perú, pero haciendo un análisis del desarrollo del partido, quizás lo único que podemos reprochar es no acertar las oportunidades de marcar, de resto el equipo lo dio todo, dominamos el 70 por ciento de la pelota, casi 30 tiros de gol, y ellos en la única que tuvieron, marcaron. El fútbol no es de merecimientos, sino de goles, y nos generó tristeza, ayer hablamos lo que teníamos que hablar y hoy estamos mirando la oportunidad con Argentina, las probabilidades están en nuestra contra, este equipo está convencido y de aquí al martes estaremos fortalecidos”, afirmó de entrada en rueda de prensa, este domingo.

Además, el ‘Tigre’ se refirió a la escasez de gol, la hinchada de Colombia, analizó a Argentina y se refirió a su futuro en la ‘tricolor’.

Acá otras declaraciones de Falcao García:

*La escasez de gol

“Hay que seguir insistiendo, no hay de otra, hace parte del juego, el acierto como el desacierto, el único camino es seguir insistiendo, no podemos quedarnos en la queja, nosotros como delanteros hemos vivido rachas similares, la única manera es seguir insistiendo. En algún momento el arco se va a abrir, Colombia ha generado, los equipos que han ido a Barranquilla los hemos superado, a Perú lo metimos más de 70 minutos en su campo. Colomba tuvo un desarrollo en el que sometió a su rival, el único camino es seguir insistiendo”.

*Falta un poco de suerte

“La sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena, los delanteros a veces la pasamos mal, a veces lo digerimos mejor, las situaciones se están creando, pero hay maneras que parecen sobrenaturales, que no son naturales, la sacan de la línea, rebota en uno, en el otro, a veces necesitas un poco de esa suerte para que la pelota pegue en el palo y entre, y nosotros no hemos contado con eso. Hemos vivió situaciones similares, golpes duros, como el partido con Paraguay en la Eliminatorias pasada. Seguimos creyendo, estamos fuertes como equipo y creo que sabemos lo que hemos hecho y eso nos da tranquilidad”.

*Aprovechar las opciones que se tengan contra Argentina

“Los entrenamientos los manejamos normal, ya tenemos la experiencia, no quiero generalizar las jugadas, porque algunos hemos podido resuelto mejor, y otras son cosas inexplicables, pero creo que en todo podemos mejorar. Ahora, con Argentina es una gran selección, que propone, que en algún momento nos va a brindar también espacios y tener nuestras oportunidades y tenemos que estar preparados, tenemos grandes delanteros, goleadores, en la primera que entre el arco luego se va a abrir”.

*Su sensación de que cada convocatoria puede ser la última en la Selección

“Desde hace un tiempo para acá, vivo el venir a la Selección como si puede ser una de las últimas presentaciones, porque la selección no te avisa, en un equipo tienes contrato, acá no sabes que pueda pasar. Yo he visto todos los escenarios, pero teniendo en cuenta que quizá las probabilidades están en contra nuestra, nosotros creemos y queremos desafiar esas posibilidades, debemos creer primero nosotros, pero el equipo debe estar unido, no importa si los otros no creen, no queremos escuchar nada, no queremos escuchar cosas que no sumen, necesitamos es mensajes que levanten a este equipo. Así como Perú que tuvieron 300 hinchas que estuvieron los 90 minutos y los levantaron y aún cuando se vieron sometidos, ellos con sus armas y plan de juego llevaron a cabo lo que vinieron a hacer, y gran parte se le debe al apoyo que tuvieron en Barranquilla, y nosotros necesitamos eso”.

*El equipo luchará por la clasificación al Mundial de Catar 2022

“No voy a prometer algo de lo que no se qué va a pasar, lo que voy a hacer es que vamos a luchar, a pelear hasta el final, y si las probabilidades estamos en contra, queremos desafiar, para hacerlo somos nosotros que somos los primeros que debemos creer”.