Falcao García, en exclusiva: “Tenía mucha ilusión de volver a la Selección, pero soy un hincha más”

Falcao García es la ausencia más notoria en la lista de convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Uruguay y a Ecuador. Unas dolencias musculares dejaron por fuera al goleador histórico de la 'tricolor', con 35 goles.

Una baja sensible, pues aunque no ha sido titular en los últimos partidos en el equipo Carlos Queiroz, el delantero siempre es una garantía de gol y una amenaza en al área para el rival. Muestra de ello fue su tanto agónico en el empate 2-2 contra Chile en la última fecha de la eliminatoria sudamericana .

Pese a su ausencia, Falcao García no se olvida de sus compañeros y desde Turquía, habló con Gol Caracol y Noticias Caracol, para analizar lo que será el camino a Catar 2022.

¿Cómo avanza su lesión?

"En este momento me encuentro mejor. La rehabilitación ha avanzado un tiempo considerable. Estoy realizando trabajo en gimnasio y pronto en campo"

¿Le genera mucha tristeza no estar en estos partidos?

"Tenia mucha ilusión de volver a un lugar donde nos sentimos como familia, tenemos amigos y qué más bonito que vestir la camiseta de la Selección. Tengo tristeza de no poder estar pero desde la distancia seré un hincha más".

¿Qué esperar de Uruguay?

"Los partidos con Uruguay siempre son muy disputados. Son jugadores de muy bien nivel, que pelean cada pelota como última. Esperan contraatacar y el error de su oponente. Arriba tienen un poderío importante, que se ha mantenido y les da mucha confianza".

¿Es muy complicado el calor de Barranquilla?

"Estamos muy habituados en jugar en este horario, nos sentimos cómodos y fuertes. Sabemos que al rival le cuesta acomodarse a los problemas de este horario y Colombia ha sabido aprovechar esa ventaja. Esperemos que hoy también lo haga".

¿Cómo ve esta nueva generación de Uruguay?

"Uruguay es una selección que no da ninguna pelota perdida. Ha mantenido una columna vertebral desde hace unos años, ha tenido también un recambio generacional bueno y me parece que tener adelante jugadores con experiencia y de primer nivel los hacen fuertes".

¿Cómo califica el nuevo recambio de jugadores en la Selección Colombia?

"Estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Los nuevos son de mucho talento y han asimilado lo que es ponerse la camiseta de la Selección. Con los experimentados nos hemos acoplado bien, nos hemos entendido".

¿Cómo se encuentra su familia con el nacimiento de su nuevo hijo?

"Estamos muy contentos con la llegada de nuestro bebé, ha sido una bendición para nuestra familia. Me gustaría compartir con él muchas de las cosas que vivi con mi padre y bueno, ya luego Dios dirá si será futbolista, pero eso no me preocupa".