"Falcao García es mi ídolo y además en el Rayo me di cuenta que es un señor en todos los aspectos"

Arabia Saudita será el próximo rival de la Selección Colombia , en partido de fogueo. Los dirigidos por Héctor Cárdenas, director técnico interino del equipo nacional, jugarán este domingo contra los asiáticos en el estadio Nueva Condomina, de Murcia, España.

El juego, que iniciará a las 12 del medio día (hora colombiana), será el primer partido del combinado 'tricolor', luego de no lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Gol Caracol habló con uno de los integrantes de esta joven nómina que disputará este encuentro, el arquero Iván Arboleda, actualmente en Newell's de Argentina.

¿Cómo se enteró de este llamado a la Selección Colombia?

"Me enteré por medio del club, se la tenían bien guardada. Estaba durmiendo la siesta y vi el mensaje del equipo".

¿Para usted qué significa vestir los colores de la Selección Colombia?

"Amistoso o partido oficial, siempre va a ser un honor ponerse la camiseta de la Selección, uno lo ha soñado desde niño. Cada vez que uno se pone la camiseta de Colombia es un sueño cumplido y para mí eso siempre va a ser así, por más de que la vista una, dos o tres veces".

Parece que Argentina es su lugar en el mundo, ya le fue muy bien con Banfield y ahora con Newell's ¿pero usted cómo se siente en estos momentos?

"Para mí Banfield es mi casa, el equipo que me dio a conocer como jugador profesional, no lo voy a dejar de mencionar, por más de que me haya ido libre. Es el club al cual le agradezco todo. Y volver a Newell's es muy lindo, a un equipo con mucha historia, con grandes jugadores que han pasado por él. He llegado a un equipo que me abrió las puertas, me ha dado la posibilidad de seguir creciendo como persona y en lo deportivo. La verdad es una ciudad muy linda, con una hinchada que te exige, pero es normal, un equipo grande siempre va a tener esas exigencias".

Ahora parece que estamos volviendo a ver al Iván Arboleda de Banfield, el que elogiaban mucho en Argentina

"Venia de estar ocho meses parado y por ahí por eso me costó un poquito arrancar, pero creo que volví a ser él Arboleda de antes, me he vuelto a sentir en un gran nivel, a pesar de haber tenido una lesión. El grupo confía en mí y eso siempre va a ser muy importante, que los compañeros crean en ti y creo que el premio es la convocatoria a la Selección".

¿Qué cree que pudo haber pasado en el Rayo Vallecano, donde no pudo debutar?

"Cuando uno está adentro, se entera de cosas, hablo de la persona que me llevó, la cual no sabía mucho de mí. Cuando hablé con Andoni Iraola me dijo que no me había visto en la pretemporada. Yo llegué cuando ya llevaban cinco fechas de torneo, con unos meses sin ritmo, lo que era una desventaja, sabía que Stole Dmitrievski y Luca Zidane eran los arqueros del ascenso también. Estuve ocho meses, en los cuales me di cuenta de la exigencia qué hay en Europa para uno como arquero y aprendí muchas cosas en el poquito tiempo que estuve allá. La idea mía es volver a jugar en Europa, es mi sueño, pero ahora me debo a Newell's, donde estoy cómodo".

¿Cómo es su relación con Falcao García, con quien compartió equipo?

"Cuando uno tiene tan cerca al 'Tigre', aprende mucho de él. Además de ser mi ídolo, cuando lo conocí a él, me di cuenta que no estaba equivocado en lo que pensaba. Es una persona que es lo que se dice de él, un señor en todos los aspectos, lo respeto y admiro mucho. Todos sabemos lo gran futbolista que es, pero a mí me ayudó mucho en el Rayo, a estar más tranquilo. Quería jugar y estaba ansioso, al ver que no entraba y solo entrenaba, me decía en las mañanas “otra vez a entrenar”, pero recordaba que tenía a Falcao en mi equipo y era una motivación extra. Me daban más ganas de ir a entrenar".