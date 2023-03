Falcao García felicitó a la Selección Colombia de fútbol playa, por clasificar al Mundial

La Selección Colombia de fútbol playa logró clasificar por primera vez al Mundial de esta categoría. La cita orbital se realizará en Emiratos Árabes Unidos del 16 al 26 de noviembre de 2023, más específicamente, en la ciudad de Dubai. Dada la hazaña que implica la primera clasificación de la selección nacional en una cita mundialista de esta categoría, Falcao García, máximo artillero de la 'tricolor', y Dávinson Sánchez aprovecharon para desearles lo mejor en el Mundial.

“Felicitaciones amigos de la Selección Colombia de Fútbol Playa por clasificarse por primera vez al Mundial. Espero que lo disfruten mucho y que nos representen como lo han venido haciendo, un abrazo grande”, expresó el 'Tigre'.

"Les mandamos un gran abrazo y les deseamos unas grandes felicitaciones. Esperamos que disfruten esa estadía y que representen a Colombia como se debe", dijo por su parte el defensor del Tottenham.

La 'tricolor pudo conseguir esta histórica clasificación luego de ganar 7-5 ante Paraguay por el tercer y cuarto puesto de la Copa América de fútbol playa, lo que le permitió conseguir el cupo directo en la cita mundialista.

Juan Fernando Ossa fue la gran figura del equipo a lo largo de todo el campeonato clasificatorio y ante Paraguay fue quien convirtió un verdadero golazo de chilena que sirvió para continuar ampliando la diferencia. En dicho partido, logró dos anotaciones. Para completar el total del marcador Wilson Córdoba logró anotar en dos ocasiones, Rafael Jesús Acosta también dos goles y Kevin Clavijo logró el último.

🎥 ¡𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬! 🏝️@FALCAO y @daosanchez26 felicitaron a nuestra Selección Colombia de Fútbol Playa por la histórica clasificación a su primera Copa Mundial de la FIFA. #TodosSomosColombia 🇨🇴⚽️ pic.twitter.com/Wf9EIRubxW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 21, 2023

CONMEBOL tiene tres cupos y además de Colombia, clasificaron Brasil y Argentina Copa del Mundo. Los tres esperan conocer sus posibles rivales en el transcurso de la clasificación de los demás seleccionados a la máxima cita del fútbol playa.

“Saludamos al Cuerpo Técnico y jugadores de nuestra Selección Colombia de Fútbol Playa por su histórica participación en la CONMEBOL Copa América 2023, en donde clasificamos por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA", fue lo que expresó la Selección Colombia en sus redes sociales.

Igualmente, CONMEBOL felicitó al combinado 'tricolor' por su primera clasificación en sus redes sociales recalcando que será el tercer representante que tendrá la confederación en este Mundial.

🌎 ¡𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍! 🇨🇴👏🏼@FCFSeleccionCol se ganó el último 🎟️ ticket y será nuestro tercer representante en la FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2023 🙌🏼🏖️#VibraElContinente #CAPlaya pic.twitter.com/o1EfPqZIGe — Copa América (@CopaAmerica) March 19, 2023

Con la clasificación de la Selección Colombia de fútbol playa, se convierte en la quinta Selección Colombia que consigue una clasificación mundialista en el último año.

Para Colombia hubo clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub 17, donde pudo ser subcampeona, Clasificó a la Copa Mundial Femenina Sub 20, logrando los cuartos de final. Para este año, la Selección Colombia Sub 20 se clasificó al Mundial en Indonesia que iniciará el 20 de mayo e igualmente, la Copa Mundial Femenina de mayores que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda en Julio. Ahora, con el cupo ganado frente a Paraguay, Colombia suma una nueva participación en una Copa Mundial.