Falcao García: "No discutí con James Rodríguez; inventar esas cosas me parece muy bajo y sucio"

"No ha pasado nada, tampoco hay que salir a aclarar algo; me parece que es injusto un poco, nosotros somos los responsables, pero inventar cosas no me parece lo correcto", expresó Falcao García sobre lo que supuestamente sucedió con James Rodríguez tras las derrotas en las Eliminatorias Sudamericanas de la Selección Colombia.

Esto, en charla con 'DirecTv Sports', desde España, y donde no ocultó el malestar que le generó que se iniciaran estos rumores con uno de los grandes amigos que le ha dejado el fútbol.

"Aceptamos la responsabilidad, pero de ahí a inventar historias es un juego sucio. Con James tengo una relación de muchos años y nos llevamos muy bien. Ni discutimos, porque en el fútbol se discute, pero no pasó nada", añadió.

Además, dejó claro que: "No eludimos la responsabilidad, no hay necesidad de ese juego sucio. Quedan dos partidos importantes y en el momento en que se termine la eliminatoria haremos los análisis. Poner el foco en historias de los jugadores me parece demasiado bajo y sucio".

De esa manera, se cerraría el caso que dio mucho de qué hablar y que revolucionó las cosas entre la afición de la 'tricolor'. Ahora, resta esperar lo que ocurra en los compromisos contra Bolivia y Venezuela, en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

El combinado nacional tiene que medirse a los bolivianos el próximo 24 de marzo, en Barranquilla, y a la 'vinotinto', el 29 del mismo mes, pero en condición de visitante, en una doble jornada que finalizará el recorrido de las selecciones sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022.

A falta de esta doble fecha, Colombia es séptima en la tabla de posiciones con 17 unidades, a cuatro de Perú que es quinto y a dos de Chile que es sexto.