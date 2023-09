Falcao García, siempre presente con su buena onda: apoyo para su querida Selección Colombia

Uno de los grandes ausentes en la convocatoria del estratega argentino Néstor Lorenzo fue el 'Tigre' Falcao García. Sin embargo, eso no fue impedimento para que el samario se reportará en sus redes sociales con un mensaje de aliento para sus compañeros y amigos, quienes se medirán frente a la Selección de Venezuela, desde las 6:00 p.m., en el estadio Metropolitano.

"Toda Colombia con ustedes. Mis mejores deseos y bendiciones para el partido de hoy. Vamos Colombia", publicó el goleador de la Selección Colombia, quien no estará en esta primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. Cabe resaltar que la última vez que el 'Tigre' estuvo con el 'combinado tricolor' fue el pasado 28 de marzo, en el triunfo 2-1 contra Japón en partido preparativo.

Toda Colombia con ustedes. Mis mejores deseos y bendiciones para el partido de hoy. Vamos Colombia 🇨🇴 https://t.co/liW2jSuogI — Radamel Falcao (@FALCAO) September 7, 2023

Varios de los aficionados se han reportado tras el mensaje de cariño del 'Tigre'. "El mejor jugador en toda la historia de Colombia", "Te extrañamos tigre querido", "Capitán, te amamos", han sido las reacciones de los aficionados de las 'tricolor'. Y es que el jugador, quien actual milita en el Rayo Vallecano, se ha pérdido los últimos partidos preparatorios que han tenido los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo, como por ejemplo en las victorias contra Irak (1-0) y Alemania (2-0).

La actualidad del delantero no es la más favorable, pues no ha sumado gran cantidad de minutos en cancha. En el último partido de la Liga de España, donde el Rayo Vallecano enfrentó al Betis, el colombiano entró al minuto 78' por su compañero Luis Alfonso Espino. Asimismo, en la goleada que sufrió el club entrando por Francisco Rodríguez no tuvo participación y se quedó en el banco de suplentes durante todo el compromiso.

Publicidad

Se espera que el máximo artillero de la Selección Colombia pueda tener mayor acción con el Rayo Vallecano y que entré nuevamente en el radar del técnico Néstor Lorenzo. No obstante, cuando al argentino le preguntaron por el samario fue claro en responder: “Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, la verdad, pero no está compitiendo mucho. Lo hablamos. Pero Falcao es un hombre de Selección Colombia siempre”, sentenció el director técnico.

Por ahora, todos los colombianos se preparan para el partido que tendrá a Colombia contra Venezuela, desde las 6:00 p.m. en el estadio Metropolitano. La última vez que la 'tricolor' se enfrentó contra la 'vinotinto' en Barranquilla, Duván Zapata se reportó con gol, mientras que Luis Fernando Muriel anotó por duplicado, en la victoria del 'combinado tricolor'.