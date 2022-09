Falcao García y una creativa forma de mostrar su entrenamiento con la Selección Colombia

Falcao García es uno de los de los jugadores que se ha robado las miradas en esta primera convocatoria de la Selección Colombia en la era de Néstor Lorenzo, quien tendrá su debut en los partidos preparatorios frente a Guatemala y México, que se disputarán en Estados Unidos, el próximo 24 y 27 de septiembre respectivamente y que se podrán ver EN VIVO por la pantalla principal de Caracol Televisión y en www.golcaracol.com

Luego de haber conseguido un absoluto golazo con el Rayo Vallecano, en la derrota 3-2 frente Athletic Bilbao en la liga española, el delantero samario llegó con toda la actitud para sumarse a los trabajos de la 'tricolor' junto a sus compatriotas.

Publicidad

En un nuevo proceso que inicia el combinado patrio, con un 'viejo conocido', que estuvo en el proceso de José Néstor Pékerman, Falcao García mostró una nueva fase en la que se dejó ver alegre en los entrenamientos. Por medio de sus redes sociales, el 'Tigre' publicó unas imágenes acompañadas de algunas frases.

El balón es tu amigo 😉🧵 pic.twitter.com/70kZRCBfgH — Radamel Falcao (@FALCAO) September 21, 2022

"El balón es tu amigo", "ese centro tiene que ser gol", "no se ve, pero fue gol", y en la cuarta de estas imágenes se le agotó la creatividad e invitó a sus seguidores a interactuar con él. "(No se me ocurrió qué poner acá . Se los dejo a ustedes). Cierro hilo", escribió el delantero colombiano.

Así el atacante con pasado por equipos como Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, entre otros, dejó ver un poco más del entrenamiento de Néstor Lorenzo, en el que además le agregó un tono de alegría.

Publicidad

Incluso, en una de las fotografías, se puede ver que todo está en una buena tónica, al verse en el fondo Juan Guillermo Cuadrado con una gran sonrisa, mientras ve al 'Tigre' rematar.

Recordemos que en este llamado a la Selección Colombia de mayores, Falcao García tendrá la oportunidad de unirse a un selecto grupo de futbolistas que han logrado disputar más de 100 partidos con la 'tricolor'. Está cifra solo la han logrado cinco jugadores: David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Mario Alberto Yepes, y Leonel Álvarez.

Publicidad

Asimismo, podrá seguir creciendo su historia con el combinado patrio del cual ya es el máximo anotador con 35 anotaciones.

¿Por dónde se pueden ver los partidos preparatorios de la Selección Colombia?

El debut de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia, lo presenciar EN VIVO en la pantalla de Gol Caracol y GolCaracol.com, el sábado 24 a las 6:30 p.m. frente a Guatemala y el martes 27 de septiembre a las 9:00 p.m. (hora de Colombia)