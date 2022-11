Falcao García y varios temas: Selección Colombia y de un posible futuro en la MLS

Radamel Falcao García es uno de los referentes de la Selección Colombia, que este sábado 19 de noviembre medirá fuerzas en un duelo preparatorio frente a su similar de Paraguay. Previo al compromiso de fogueo, el delantero samario compareció en rueda de prensa junto al entrenador Néstor Lorenzo. 'El Tigre' habló de varios temas, de lo que significa vestir los colores patrios y de los consejos que les brinda a los jóvenes que hacen parte del plantel y más.

De entrada, el delantero del Rayo Vallecano, de España, se refirió a la nueva 'camada' de delanteros en la 'tricolor' y la enseñanza que éstos pueden adquirir vistiendo la camiseta del seleccionado nacional.

Publicidad

"Pienso que vienen jugadores con una gran capacidad, con mucho talento, como estamos acostumbrados en Colombia. Necesitamos que sigan creciendo, evolucionando, y que sus ganas y ambición por crecer sean cada vez mayores, porque eso es lo que los va a llevar a poder destacar en el fútbol internacional. Me parece interesante que jugadores tan jóvenes puedan venir a la selección, puedan impregnarse de lo que significa vestir esta camiseta y que se acostumbran rápidamente a la responsabilidad que la Selección demanda", aseguró Falcao.

¿Qué más dijo Falcao en la rueda de prensa desde territorio norteamericano?

Lo que busca enseñarles a los nuevos jugadores

"Trato de transmitir características que siempre me han identificado en todos los lugares a donde he estado y la ética profesional, el respeto por esta profesión y, sobre todo, dar el máximo en cada momento que hago parte del equipo en un entrenamiento, en un partido y esas son cosas que siempre me han caracterizado. Hacer las cosas con el corazón y espero que ellos puedan ver eso, que puedan ver ese camino de siempre dar lo mejor sean cual sea el resultado".

La importancia de estar en estos microciclos de preparación

"Es importante aprovechar al máximo de tiempo juntos en la Selección, no contamos con espacios tan largos como los clubes, cada oportunidad que tengamos para repasar lo que quiere el entrenador para fortalecernos como grupo es vital de cara a lo que viene en un futuro. Más que enseñar yo trato de aportar, ya después si es algo específico o si me piden un consejo pues lo doy, pero tampoco quiero ser tan invasivo, me parece que soy un compañero, estamos en la misma posición y quiero que me vean como como un compañero, un amigo y algo natural, después obviamente con el ejemplo o algún caso específico que requiera mi intervención, lo haré, pero si no, trato de no ser invasivo".

Publicidad

Lo que significa ponerse la camiseta amarilla

"Hacer parte de la selección me ha dejado muchísimo, el sentido de pertenencia con esta camiseta, con muchos valores que compartimos con los jugadores y el hecho de que representamos a 50 millones de personas significa muchísimo, esa responsabilidad; son valores importantes que también puedo aplicar o enseñar a mis hijos, desde el amor a nuestro país, aunque no estemos ahí, y creo que ha sido muy enriquecedor el paso por las selecciones nacionales durante tanto tiempo. Lo que realmente significa para mí esta camiseta es muchísimo porque la he vestido casi toda mi vida y creo que es lo más grande que le puede pasar a un futbolista y eso es lo que intentamos nosotros transmitir a las camadas más jóvenes".

Publicidad

Lo que destaca del nuevo proceso de Néstor Lorenzo

"Me parece interesante que en este nuevo proceso el 'profe' nos ha manifestado claramente lo que quiere, conceptos tácticos que los jugadores hemos podido automatizar y que nos han ayudado muchísimo, así que tenemos mucho margen para crecer, debemos desafiarnos a nosotros mismos para no conformarnos, sino que cada día en cada juego poder mejorar nuestro nivel, es un desafío todo este nuevo ciclo para los objetivos que tenemos como grupo y que al final es lo que lo que queremos. Así que estamos muy contentos, muy a gusto y esperamos realmente que cada día el trabajo que estamos realizando de frutos muy pronto".

En medio de la conferencia de prensa, a Falcao le preguntaron mucho por la MLS y cómo veía a este torneo. Si veía un futuro en dicha liga.

"Me parece que la MLS ha dado un salto muy importante, ha crecido muchísimo en organización, es mucho más atractiva, los estadios siempre están llenos y creo que es muy competitiva hoy en día. Es una liga que puede estar al mismo nivel de las mejores de América, cada vez trayendo jugadores más capaces, con más talento y bueno, en el futuro no sé, vamos a ver qué me depara Dios, pero la verdad que cada vez es más llamativo esta liga".