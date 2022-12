Falcao, la voz de mando en la Selección: la importancia de los capitanes en un Mundial

En Rusia, el ‘Tigre’ será el dueño de la cintilla que simboliza liderato, credibilidad y la representación de los jugadores ante cuerpo técnico y dirigentes.

Hace cuatro años, en Brasil, no había ninguna duda que Mario Alberto Yepes encarnaba el significado de líder y capitán a la perfección. Tras su retiro, el gran reto de José Pérkerman fue encontrar esa persona que supliera estas cualidades.

La cintilla de capitán pasó por nombres como los de James Rodríguez, Abel Aguilar, Cristian Zapata, David Ospina, Carlos Sánchez y Juan Guillermo Cuadrado, todos con grandes condiciones, experiencia y liderazgo. Sin embargo, no enmarcaban al 100 por ciento las características de su antecesor.

Pero en Rusia 2018, todos los caminos apuntan a Radamel Falcao García. El ‘Tigre’ lució la cintilla en su brazo izquierdo en el último partido oficial, frente a Perú.

Luego en el primer encuentro de preparación contra Francia y fue uno de los capitanes en la despedida de la Selección el pasado viernes, en el estadio El Campín; donde además tuvo la última palabra para todo durante la celebración.

“Un capitán es importante porque es la conexión con los dirigentes; para los premios, en donde por lo general siempre hay algunas dificultades. Después creo que hay situaciones que el cuerpo técnico no puede saber, por lo que el capitán es el que coordina está comunicación. La persona a la que acuden todos: dirigentes, entrenador y sobre todo jugadores”, afirmó el DT Luis Fernando Suárez a GolCaracol.com.

El actual técnico de La Equidad, y mundialista con Ecuador (2006) y Honduras (2014), aseguró que en sus equipos, son los propios jugadores los que eligen a los capitanes. Por lo general son tres, en donde el primero será el principal y, por ende, el más importante.

“Un capitán debe tener credibilidad ante el grupo, ascendencia, generar respeto por lo que es; con los jugadores rivales y especialmente por sus compañeros”, aseguró Suárez.

En ese orden de ideas, Falcao es el indicado para tener la voz de mando en la Selección, es el elegido por Pékerman y sus compañeros para que sea su líder en el sexto Mundial de Colombia.

Eso no quiere decir que otros como James, Ospina y Sánchez, no lo puedan hacer. Sin embargo, todos entienden que no hay nadie mejor que el atacante del Mónaco, quien se jugará un certamen especial por lo acontecido hace cuatro años, para contagiar a lo demás con esas ganas y ese espíritu de volver a hacer una gran Copa del Mundo.

