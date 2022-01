Faustino Asprilla: “La ansiedad de gol en Selección Colombia es porque no llegan pelotas claras”

Faustino Asprilla siempre será un concepto de valor cuando llegan los partidos de la Selección Colombia , que tiene programados los duelos contra Perú (28 de enero) y Argentina (1 de febrero), en la vuelta de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022, que serán fundamentales para las aspiraciones de los dirigidos por Reinaldo Rueda.

Por eso, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, este lunes, el ‘Tino’ se refirió de entrada a la ausencia de goles en la ‘tricolor’.

“La ansiedad viene porque no llega la pelota clara, un delantero tiene que tener contacto con el balón y teniendo la posibilidad de uno o dos mano a mano. Ese fútbol de antes no lo genera la Selección Colombia, eso genera ansiedad por mucha experiencia que tengan”, afirmó de entrada.

Además, Asprilla analizó al primer rival en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas: “Sabemos que Perú es una selección que lleva muchos años jugando junta, Perú, después de Brasil es el equipo que mejor maneja la pelota, es lo que debemos evitar, que se sientan cómodos, nos quitan el balón y se nos complica mucho ganar. Debemos quitarle la pelota y que sepamos atacarlos y aprovechar las oportunidades, que hoy en día no hay muchas, entonces las que queden, hay que meterlas”.

Por último, el ‘Tino’ habló de Argentina, que tendrá la sensible baja de su máxima figura, Lionel Messi, pero que jugarán tranquilos ya que están clasificados al Mundial de Catar 2022.

“La preocupación ya se la quitaron que era Messi, que es un jugador que cuando uno cree que no aparece, es cuando más aparece, siempre había que referenciarlo. Messi en cualquier momento te sale con una genialidad y te deja mano a mano o marca un gol, y Argentina no tiene un jugador ni parecido a Messi. Las cargas se igualaron un poquito, Colombia puede ir a buscar un resultado ya que Messi no va a estar”, finalizó.