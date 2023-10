Faustino Asprilla: "Me da alegría el nivel de James Rodríguez, los demás deberían aprender de él"

Dos puntos fue el balance final para la Selección Colombia en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en el mes de octubre; un empate 2-2, con Uruguay, en Barranquilla y la igualdad 0-0, con Ecuador, en Quito del martes pasado. Varias son las repercusiones que han llegado tras este par de juegos, en los que la ‘tricolor’ no conoció la victoria pero tampoco perdió el invicto bajo el mando de Néstor Lorenzo. Faustino Asprilla fue uno de los que dejó su opinión.

La leyenda de la Selección Colombia habló, en exclusiva, con GolCaracol.com e hizo un balance general sobre el rendimiento del combinado nacional. Una voz autorizada que recalcó en que se mereció conseguir, por lo menos, un triunfo. ‘El Tino’ quedó con buenas sensaciones por el nivel que mostraron los dirigidos por Lorenzo.

“Colombia sacó muy poquitos puntos para lo que hizo, los dos partidos merecieron ganarlos. El de Barranquilla, sobre todo, por lo que se hizo en el segundo tiempo; y en Ecuador se jugó bien, se neutralizó y no se le dio espacios para utilizar su arma más fuerte que es la velocidad y tuvo las opciones más claras del partido, incluso con dos goles anulados”, fueron las impresiones iniciales del tulueño.

Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia.

Más declaraciones de Faustino Asprilla:

¿La falta de definición a qué se puede deber?

“Es un problema que venimos teniendo desde hace un buen tiempo, en especial en la última eliminatoria; la definición. Creo que volvimos a padecer de eso, cuando ya habíamos mejorado muchísimo. Hay que tratar de buscar un delantero que sea claro a la hora de jugar con la Selección, que sea letal y definidor. Esto es lo que le está faltando para ser un equipo muy competitivo”.

¿A Luis Díaz cómo lo vio?

“Para mí, Luis Díaz jugó bien en los dos partidos; estuvo a la altura. De pronto le estamos exigiendo a un jugador que nunca ha sido goleador, que lo sea. Él sabe que, tanto en su club como en la Selección, siempre va a tener esa presión de ser el mejor, de demostrar su valía pero creo que no anotó goles porque no tuvo buena puntería; anda con el arco negado. Pero fue el jugador que creó las opciones de gol, el penalti contra Ecuador lo creó solo él peleando contra todos y el segundo tanto contra Uruguay también fue de él. No anotó, pero está participando y eso hay que sumárselo”.

James Rodríguez y Luis Díaz. Foto: AFP

¿Lo pone feliz ver el nivel de James Rodríguez?

“Da alegría ver a James Rodríguez con buena condición física. Su capacidad técnica siempre ha sido sobresaliente; los más jóvenes que estuvieron en la convocatoria como Jorge Carrascal o Yaser Asprilla deberían aprender de él, de su calidad y entrega con la camiseta de la Selección”.

James Rodríguez, una de las figuras de la Selección Colombia vs. Ecuador, en Eliminatorias AFP

¿Cuál es su opinión de Néstor Lorenzo?

“Es más lo que ha acertado que lo que ha fallado. Creo que él también es nuevo como técnico y también está en aprendizaje y esperamos que le siga yendo bien, como lo está pasando hasta el momento”.

Muy diferente todo a estas alturas, respecto al proceso anterior, ¿no? Recordando esas dos derrotas con Uruguay y Ecuador del camino a Qatar...

“La actitud de los futbolistas, es un nuevo aire. Ellos tuvieron que sufrir mucho por no haber participado en el Campeonato del Mundo de Qatar. Creo que este proceso se lo están tomando con toda la seriedad del caso y van a querer estar en el próximo Mundial. Han aprendido de los errores pasados y no creo que dejen perder esta chance”.

El próximo partido de Colombia es con Brasil, en Barranquilla, ¿cómo hay que salir a afrontar ese partido después de la versión que mostró el equipo de Diniz?

“Tienen que aprovechar que Brasil no anda bien, que están en un bajo nivel; están en problemas, distraídos. Colombia tiene que salir igual, concentrados y buscando los tres puntos porque hay que asegurar la clasificación lo más rápido posible”.

Nahitan Nandez disputa un balón con Vinícius Jr, en el duelo Uruguay vs. Brasil, por las Elimiantorias. PABLO PORCIUNCULA/AFP

¿Y en general cómo ve las Eliminatorias?

“Estoy contento por Venezuela, creo que son muchachos que están afrontando con valentía las Eliminatorias, sabiendo que se clasifican seis selecciones y media. Que tienen la chance de ir, por primera vez, a un Mundial. Se lo han tomado con respeto y responsabilidad de no perderse el próximo Campeonato del Mundo; han sumado puntos, contra todos los pronósticos. De resto, todo está igual; fijos están Argentina, Brasil y Uruguay, los demás tendrán que pelear los otros cupos”.