Faustino Asprilla: "Para la Selección Colombia, es un desperdicio no jugar a las 3:30 en el 'metro'"

"Chile tenía un buen equipo, estaba Iván Zamorano y Marcelo Salas que eran los goleadores de la Eliminatoria, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, lo único que había que hacer era un partido completo. Me acuerdo tanto que aprovechamos el calor, jugamos a las 3:30 y ese horario era muy bravo para todos los que venían a Barranquilla", recordó Faustino Asprilla, sobre la última victoria de Colombia sobre Chile en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas.

El 'tino' habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , y recordó sus momentos cuando defendía la 'tricolor' y siempre jugaban a las 3:30 en condición de local.

"Yo jugaba en Italia y me veían todos los partidos adaptándome a este clima, jugamos una vez contra Argentina y perdimos, estábamos en la cancha con Hernán Crespo y Juan Ramón Verón y me decían que era imposible jugar así, que cómo aguantaba ese calor, y les dije que cuando empezáramos a correr el calor no se sentía (risas)", agregó.

Y fue tajante a la hora de expresar que: "La Selección Colombia desperdicia mucho no jugar a las 3:30, hay que programar esa hora porque nosotros sofocábamos al rival en el primer tiempo y tomábamos ventaja ahí, es un desperdicio no jugar a las 3:30".

Esto, en la antesala del partido entre Colombia y Chile, por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial Catar 2022.

